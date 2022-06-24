Microsoft не допускає росіян до програми Windows Insider

24 июня 2022 г., 11:15

Як пишуть мордорські ЗМІ, компанія Microsoft обмежила доступ росіян до програми бета-тестування Windows Insider, в рамках якої здійснюється тестування нових версій її ОС.



Останніми днями учасники програми Microsoft Windows Insider з російськими IP-адресами більше не можуть завантажувати тестові збірки Windows, крім того, вони не можуть оновлювати версії ОС, що вже завантажені на комп'ютери.



Раніше доходила інформація, що Microsoft заблокувала росіянам завантажування Windows 10 та Windows 11.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист