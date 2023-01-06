Microsoft має намір інтегрувати ChatGPT у пошукову систему Bing

6 января 2023 г., 13:15

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З'явилася інформація, що Microsoft має намір вже цього року інтегрувати технології ChatGPT у свою пошукову систему Bing.



ChatGPT - це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, який використовує передові можливості обробки природної мови (NLP) для ведення розмови, схожої на людську.



Завдяки можливості здійснювати пошук в Інтернеті і вести бесіду зі штучним інтелектом в одному місці, комбінація Bing та ChatGPT може значно спростити і покращити досвід роботи користувачів в Інтернеті.



У минулому Microsoft і OpenAI співпрацювали над кількома проєктами та ініціативами. Наприклад, у 2019 році Редмонд оголосив, що інвестує 1 мільярд доларів в OpenAI для підтримки розвитку передових технологій АІ. Також була співпраця при розробці GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), тієї самої моделі, яка зараз використовується в ChatGPT. Крім того, існує сервіс для зв'язку мовних моделей GPT з корпоративними можливостями Azure. Це дозволяє OpenAI використовувати масштаб і можливості Azure для підтримки своєї роботи зі штучного інтелекту.



Також кілька місяців тому, наприкінці минулого року, з'явилися повідомлення про подальші фінансові виплати OpenAI від Microsoft. Перша крім фінансування, користується інженерами та обчислювальними потужностями Microsoft, а також отримає доступ до великої кількості даних, які можуть ще більше вдосконалити її системи. А друга отримує доступ до мовної моделі, яка пропонує неймовірні можливості, попри те, що вона все ще знаходиться в зародковому стані. Як стверджується, вже у 2023 році має бути опублікований Generative Pre-trained Transformer 4, який пройде навчання ще з більшою кількістю параметрів.



Новий сервіс Azure OpenAI Service надасть клієнтам доступ до потужних моделей природної мови OpenAI GPT-3 - з безпекою, надійністю і корпоративними можливостями Microsoft Azure.



Microsoft вдалося отримати ліцензію на код, що лежить в основі GPT, це дозволило тільки компанії інтегрувати його у свої продукти.

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