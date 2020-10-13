Microsoft и Qualcomm и укрепляют программу App Assure

13 октября 2020 г., 13:15

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Компания Microsoft сообщила о расширении сотрудничества с Qualcomm Technologies, которое направлено на повышение эффективности и совместимости приложений, работающих на устройствах под управлением ОС Windows 10 на базе платформ Qualcomm Snapdragon. В частности расширена программа Microsoft App Assure.



Служба Microsoft App Assure совместно с программой FastTrack нацелены на содействие заказчикам, разработчикам и независимым поставщикам ПО в решении проблем с совместимостью приложений. Основным акцентом программы станет вовлечение поставщиков в процесс поддержания совместимости приложений для Windows 10 на вычислительных платформах Snapdragon, чтобы любые пользователи, независимо от местонахождения, могли с уверенностью запускать приложения для Windows 10 на таких устройствах.



“Будущее мобильных компьютеров за мощными, тонкими и легкими ПК с доступом к сетям 4G/5G и возможностью работы от батареи в течение нескольких дней. Вычислительные платформы Snapdragon прокладывают путь в эту новую эпоху инноваций, предлагая небывалый опыт обучения, продуктивной работы и развлечений в пути”, - заявил Кейт Крессин старший вице-президент и генеральный директор подразделения Qualcomm Technologies, Inc, занимающегося граничными и облачными вычислениями. “Мы рады, что расширение программы Microsoft App Assure поможет в обретении превосходного опыта пользователями ноутбуков и устройств 2-в-1 на базе Snapdragon под управлением Windows”.



“Повсеместная совместимость приложений для Windows 10 стала одной из главных причин внедрения этой операционной системы по всему миру, и мы гордимся возможностью расширить эту обещанную совместимость на устройства с ARM-архитектурой под управлением Windows 10. Теперь наши заказчики могут быть полностью уверены, что их критически важные для бизнеса приложения будут работать на устройствах на базе Snapdragon с установленной Windows”, - отметил Брэд Андерсон, корпоративный вице-президент подразделения по формированию опыта коммерческого управления, Microsoft.

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