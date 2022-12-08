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Microsoft і LinkedIn запускають 350 нових курсів по цифровій економіці

8 декабря 2022 г., 12:25
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Microsoft і LinkedIn оголосили про новий етап програми «Навички для роботи», надавши безкоштовний доступ до 350 нових курсів і 6 нових навчальних проєктів «Основи кар’єри» за шістьма найбільш затребуваними професіями у цифровій економіці. Компанії також нададуть 50 тис. стипендій LinkedIn Learning, щоб допомогти людям у подальшому професійному розвитку.

До 2025 року Microsoft допоможе 10 мільйонам людей отримати необхідні компетенції для опанування найбільш затребуваних професій та отримати відповідні сертифікати. Запуск програми проходитиме в рамках глобальної ініціативи Global Skills Initiative, яка допомогла 80 мільйонам людей по всьому світу отримати доступ до ресурсів з опанування цифрових навичок.

За два роки з моменту запуску Global Skills Initiative Microsoft в Україні понад 110 тис. людей долучилися до безкоштовного навчання.

Використовуючи дані LinkedIn та Burning Glass Institute, фахівці Microsoft проаналізували списки вакансій, щоб визначити найбільш затребувані спеціальності. Серед них: фахівець з адміністративних питань, проджект-менеджер, бізнес-аналітик, системний адміністратор, розробник програмного забезпечення та дата-аналітик. Нові курси та подальша сертифікація будуть доступні вісьмома мовами: англійською, французькою, німецькою, іспанською, португальською, спрощеною китайською, японською та арабською. Такий підхід базується на прагненні Microsoft підтримувати інклюзивні економічні можливості, аби люди в усьому світі мали рівний доступ до знань, технологій та можливостей, необхідних для досягнення успіху в умовах цифрової економіки.

«Сьогодні цифрові навички є ключовим фактором конкурентоспроможності на ринку праці. Після їх опанування через платформи Microsoft Learn і LinkedIn Learning, ми також допомагаємо людям у підтвердженні своїх знань через визнані у галузі сертифікати Microsoft. Ці сертифікати відіграють ключову роль у розвитку кар’єри». – зазначив Леонід Полупан, регіональний директор Microsoft в Україні.

Нові сертифікати «Основи кар’єри» покликані допомогти тим, хто проходить навчання, у переході з рівня базової цифрової грамотності до більш просунутих технічних навичок і отриманні визнаних галуззю сертифікатів, важливих для подальшого працевлаштування. Після завершення навчання учасники отримають офіційну позначку в LinkedIn, яка свідчить про наявність сертифікату та вказує роботодавцям на вільне володіння кандидатом необхідними навичками.

Усі курси доступні на LinkedIn за посиланням option.linkedin.com. Окрім того, курси, розроблені корпорацією Microsoft, також доступні в Microsoft Community Training (MCT) та у форматі, зручному для завантаження на платформі Learning Management Systems (LMS) – для некомерційних партнерів.

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