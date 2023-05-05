Microsoft готує власний ARM-процесор?

5 мая 2023 г., 9:35

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Ґрунтуючись на активності Microsoft з пошуку висококваліфікованих фахівців у сфері розробки систем на чіпі, спостерігачі зробили висновок, що компанія націлюється створення власного ARM-процесора для клієнтських систем. Так в одній із подібних заявок говорилося: «Команда Microsoft Silicon шукає головного архітектора кремнієвих систем на кристалі (SoC) з досвідом роботи з високопродуктивною архітектурою SOC, а також архітектурою та дизайном CPU та GPU. Кандидат відповідатиме за створення складних сучасних SOC з використанням передових вузлів кремнієвих технологій та тісно співпрацюватиме з внутрішніми замовниками та партнерами. Перед інженером буде поставлено завдання створити моделі програмування SOC, всебічні та чіткі вимоги до продуктивності SOC, а також працювати з клієнтськими апаратними та програмними командами». Перелік вакантних посад включав головного архітектора систем на кристалі (SoC) Silicon, старшого інженера з перевірки фізичних конструкцій, головного інженера-конструктора та старшого менеджера САПР Silicon Power Integrity.



Поєднання чіпів з майбутньою операційною системою Windows 12 може значно підвищити продуктивність і ефективність пристроїв Microsoft. Що ж до майбутньої ОС, то поки що про неї мало що відомо, але за попередніми планами вона має вийти на ринок наприкінці 2024 року і міститиме низку функцій на базі технології штучного інтелекту.



Вважається, що Windows 12 є частиною проєкту Microsoft Windows Core, який спрямований на створення модульної версії Windows, що настроюється, для рішень різних формфакторів. Інтеграція власних чіпів ARM може ще більше оптимізувати роботу апаратного та програмного забезпечення, що пропонується Windows 12.



Завдяки версії Windows 12, оптимізованої для своїх нових ARM-чіпів, Microsoft націлюється на створення потужної, ефективної платформи, яка орієнтована на AI. Втім, хоча ці плани та відповідні списки вакансій передбачають значне зрушення у стратегії Microsoft, важливо відзначити, що плани компанії можуть змінитися до випуску Windows 12 та чіпів ARM.

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