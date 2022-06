Microsoft Build 2022: комплект розробника та Visual Studio 2022 під ARM

1 июня 2022 г., 12:21

0

Tweet

Під час конференції для розробників Microsoft Build 2022 анонсовано Project Volterra – створений спільно з Qualcomm мінікомп'ютер на базі архітектури ARM, а також Visual Studio 2022 з нативною підтримкою Arm64.

Перший настільний комп'ютер Microsoft на базі ARM випускатиметься у вигляді комплекту розробника. Це невеликий ПК у стилі Mac mini, який покликаний допомогти розробникам створювати додатки, що використовують можливості штучного інтелекту за допомогою вбудованого нейронного процесора (NPU) Qualcomm.

Продукт розробляється вже близько року командою Surface у партнерстві з Qualcomm та стане першим комплектом для розробників Windows на ARM. Ціна та точна інформація про доступність Project Volterra поки не оголошені.

За деякими відомостями, готовий продукт планувалося представити на Build 2022. Однак, очевидно, цьому завадила глобальна проблема з нестачею електронних компонентів. Очікується, що постачання Project Volterra почнеться трохи згодом цього літа.

Тому детальні специфікації пристрою також поки не оголошені. Однак відомо, що Project Volterra буде оснащений флагманським процесором від Qualcomm, мабуть, модифікованим Snapdragon 8cx Gen3.

Крім того, продукт має вбудований блок нейронної обробки, покликаний допомогти розробникам використовувати у своїх додатках можливості ШІ – такі, як розмиття фону, покращення чіткісті голосу та багато іншого. Перенесення цих функцій на виділений NPU дозволить розвантажити центральний процесор та допоможе прискорити роботу.

Також відомо, що всередині комп’ютера є вентилятор, який забезпечить охолодження SoC. Можливість примусового охолодження дозволить Microsoft у разі потреби вичавлювати більше потужності з процесора.

Відомо також, що пристрій оснащений трьома портами USB-A, мініпортом DisplayPort та роз'ємом Ethernet на задній панелі пристрою, а також двома портами USB-C на лівій стороні.

Комп'ютер буде поставлятися з попередньо встановленою Windows 11. З огляду на призначення пристрою, мабуть, йдеться про Windows 11 Pro.

Microsoft каже, що дизайн Project Volterra дозволяє стекувати кілька пристроїв один на одного, що корисно для розробників, яким може знадобитися кілька запущених тестів одночасно, або для розміщення серверної стійки.

Сам пристрій виконаний із чорного переробленого пластику, схожого на матеріал миші Microsoft Ocean Plastic.

Також розробникам буде доступний набір інструментів з нативною підтримкою архітектури ARM, таких як: Visual Studio 2022, Visual Studio Code, Visual C++, Modern .NET 6 і Java, Classic .NET Framework, Windows Terminal, Windows Subsystem for Linux та Windows Subsystem for Android. Попередня версія Visual Studio 2022 очікується протягом найближчих тижнів, а фінальний реліз має відбутися до кінця року одночасно з підтримкою Arm64 .NET.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист