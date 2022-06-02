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Microsoft анонсувала Surface Laptop Go у другому поколінні за ціною 599 дол.

2 июня 2022 г., 9:35

Компанія Microsoft офіційно презентувала ноутбук Surface Laptop Go 2.

Це оновлення моделі Surface Laptop Go, яку було випущено два роки тому.

Microsoft Surface Laptop Go 2 тепер базується на процесорі Intel Core 11-го покоління - це чотириядерний Core i5 з частотою 2,4 ГГц.

Ноутбук має той же самий екран - 12,4-дюймовий тактильний (PixelSense) із співвідношенням сторін 3:2 та підтримкою 1536×1024 пікселів. Виробник заявляє про оновлену HD-камуру та мікрофони dual Studio Mics.

Компанія зазначає, що в новому пристрою вдосконалили систему охолодження, тому тепер він став тихіше і гріється менше ніж попередня модель. Крім того, заявлений час автономної роботи тепер досягає до 13,5 години.

Surface Laptop Go 2 має масу близько 1,1 кг.

У США модель буде доступна уже з 7 червня, ціна за базову конфігурацію з 4 ГБ ОЗУ та SSD на 128 ГБ буде складати 599 дол.

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