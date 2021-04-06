Microsoft анонсувала нові можливості платформи для співпраці Teams

6 апреля 2021 г., 13:45

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SMART business, золотий партнер Microsoft, повідомляє щодо анонсованих оновлень платформи для співпраці Microsoft Teams.

Скоро стане доступним «Динамічний інтерфейс», що впорядковує елементи зустрічі для максимально зручного перегляду. Коли учасники приєднуються, вмикають чи вимикають відео, починають говорити чи демонструвати екрани, Teams автоматично налаштовує і персоналізує вигляд екрану.

Тієї ж меті служить «Перемикач інтерфейсу», що знаходиться на верхній панелі та дозволяє керувати тим, на чому фокусується увага під час наради – статичне відео колег у режимі Together mode, верхня галерея відео у режимі Gallery at top, або спільний контент у режимі Focus.

Навпаки керувати контентом і відеопотоками, що відображатимуться для аудиторії, дозволяє режим доповідача Presenter. У найближчі місяці Microsoft запропонує такі способи презентації: Standout – відеопоток відображається у вигляді силуету перед загальним контентом, Reporter –зображення доповідача буде відображено у великому розмірі у правій частині екрану, Side-by-side – відеопотік та контент (наприклад, презентація) розміщені у прямокутних областях один поруч з іншим.

Також завдяки PowerPoint Live в Teams доповідач під час зустрічі може переглядати в одному вікні свої замітки, слайди, чат зустрічі, а також бачити відеопотоки наявних учасників. Відвідувачі також можуть персоналізувати свій досвід, переміщаючись контентом у власному темпі.

Скоро налаштовувати та проводити вебінари в Teams буде так само просто, як і зустрічі. Функція Webinars дасть змогу додавати налаштовувану сторінку реєстрації учасників, щоб мати змогу керувати відвідуваністю до та після вебінару. Після реєстрації учасники автоматично будуть отримувати email з підтвердженням.

Після проведення вебінару його організатор зможе переглянути звіт з інформацією про те, хто відвідав захід і як довго та чи інша людина була присутня. Функціонал стане доступним у наступному кварталі.

Teams Connect дозволить ділитись каналами з ким завгодно, навіть з людьми, що знаходяться за межами організації. В спільній робочій зоні можна буде спілкуватись, зустрічатись онлайн, ділитись документами та одночасно редагувати їх в режимі робочого часу. Водночас адміністратори матимуть доступ до деталізованих елементів управління, що дозволять контролювати доступ зовнішніх користувачів до даних та інформації.

Незабаром користувачі Teams отримають нові можливості доступу до таких модулів Microsoft Dynamics 365: Sales, Marketing, Customer Service та Field Service. Скористатись такими можливостями Teams як спілкування в чатах, обмін документами, запрошення на зустрічі і семінари, можна буде не покидаючи робочого простору Dynamics 365.

Додаток Approvals в Microsoft Teams дозволить зручно організовувати процес погодження документів чи спільних рішень. Починаючи з квітня, з’являться шаблони, котрі буде зручно використовувати для таких базових погоджень як запит вихідного дня чи оплачуваної відпустки.

Пізніше можна буде прикріпляти файли безпосередньо з Microsoft OneDrive і SharePoint, а також додавати спільне посилання на контент, що розміщений за межами Microsoft 365.

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