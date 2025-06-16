Micron вкладе 200 млрд дол. у виробництво пам’яті в США

16 июня 2025 г., 17:25

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Micron Technology офіційно оголосила про масштабне розширення своїх інвестицій у виробництво напівпровідників у США.

Компанія заявила про намір спрямувати близько 150 млрд дол. у виробничі потужності та ще 50 млрд дол. — у науково-дослідні розробки, що в цілому створить приблизно 90 000 робочих місць у США.

Центральною частиною цього розширення стане будівництво другої передової фабрики з виробництва DRAM у Бойсе (Айдахо). Також компанія модернізує завод у Манассасі (Вірджинія) та забезпечить повний цикл виробництва високошвидкісної пам’яті (HBM) у США — критично важливого ресурсу для індустрії АІ.

Компанія також підтвердила 50 млрд дол. інвестицій у R&D, аби зберегти свою позицію технологічного лідера на світовому ринку пам’яті. Частина коштів піде на створення до чотирьох фабрик у Нью-Йорку, а також на виведення на внутрішній ринок передових пакувальних потужностей для HBM.

«Ці 200 млрд дол. інвестицій дозволять не лише створити десятки тисяч робочих місць, а й забезпечити технологічну автономію США», — заявив генеральний директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra).

Компанія вже розпочала будівництво першої фабрики в Айдахо, запуск якої заплановано на 2027 рік. Другий завод у Бойсе стане ключовим елементом у стратегії компанії щодо забезпечення зростаючого попиту на DRAM, викликаного розвитком штучного інтелекту. Водночас у Нью-Йорку триває підготовка ділянки для нового комплексу, що має бути збудований після завершення екологічних перевірок.

У Манассасі, штат Вірджинія, вже цього року почнеться модернізація фабрики, підтримана 275 млн дол. прямого фінансування в рамках CHIPS Act. Саме там Micron буде локалізувати свій техпроцес 1-alpha, що стане важливим кроком для зміцнення позицій компанії в таких галузях, як оборона, автопром та медична техніка.

Micron також розраховує на Advanced Manufacturing Investment Credit (AMIC) та іншу підтримку на федеральному, штатному та місцевому рівнях. Зокрема, компанія вже отримала доступ до 6,4 млрд дол. за CHIPS Act, які підуть на будівництво двох фабрик в Айдахо, двох у Нью-Йорку та модернізацію підприємства у Вірджинії.

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