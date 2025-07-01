Micron анонсує SSD 2600 NVMe з технологією адаптивного запису і G9 QLC NAND

1 июля 2025 г., 15:25

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Компанія Micron Technology анонсувала твердотільний накопичувач Micron 2600 NVMe SSD — економічне рішення для зберігання даних, розроблене для OEM-виробників. Накопичувач 2600 SSD, побудований на базі першої в галузі QLC NAND 9-го покоління, оснащений технологією Micron Adaptive Write Technology (AWT), яка забезпечує продуктивність PCIe Gen 4 при економічності QLC. Заявлено, що SSD Micron 2600 забезпечує на 63% вищу швидкість послідовного запису і на 49% більшу швидкість довільного запису в порівнянні з конкурентними економічними SSD QLC і TLC, пропонуючи найкращий у своєму класі користувацький досвід для вимогливих клієнтів.



«SSD Micron 2600 QLC демонструє чудову продуктивність у порівнянні з конкурентоспроможними накопичувачами TLC», — сказав Марк Монтірт (Mark Montierth), корпоративний віцепрезидент і генеральний директор підрозділу мобільних і клієнтських пристроїв Micron Technology. «Неперевершене поєднання високопродуктивної пам'яті G9 NAND і інноваційної технології Adaptive Write Technology від Micron відкриває можливості, які раніше вважалися можливими тільки для накопичувачів TLC, і проходить кваліфікацію в OEM-клієнтів Micron. Цей важливий етап в інноваційній діяльності Micron дозволяє розширити комерційне застосування пам'яті QLC NAND».



Технологія Micron AWT покращує продуктивність запису QLC NAND внаслідок використання першої в галузі багаторівневої архітектури динамічного кешування SLC, TLC і QLC, яка підвищує швидкість послідовного запису. Покращена продуктивність запису забезпечує до чотирикратного збільшення швидкості послідовного запису при безперервному записі до 800 ГБ даних на SSD місткістю 2 ТБ.



Передова шестиплощинна архітектура NAND у 2-терабайтному G9 QLC NAND від Micron забезпечує вищий ступінь паралелізму і збільшує кількість команд читання і запису, одночасно відправлених в NAND, для підвищення продуктивності. Зі швидкістю до 3,6 ГБ/с SSD 2600 пропонує найвищу швидкість введення-виведення NAND з усіх SSD для клієнтів, доступних на ринку.



Підвищена продуктивність: SSD 2600 прискорює доступ до даних, а також швидкість читання і запису, що призводить до швидшого завантаження, швидшого запуску додатків і підвищеної чуйності системи. Скорочення часу установки образу ОС забезпечує більш ефективний виробничий процес і швидке створення образів комерційних ПК для ІТ-відділів.



Додатки штучного інтелекту для ПК: продуктивність зберігання даних є ключовим фактором, що сприяє розвитку додатків на базі AI. Швидкий доступ до читання SSD 2600 дозволяє швидко завантажувати AI-моделі, забезпечуючи плавний перехід між завданнями.



Користувацький досвід: AWT допомагає забезпечити оптимальне зберігання активних даних на SSD, що призводить до більш плавної роботи при створенні контенту, казуальних іграх і повсякденних обчисленнях. У тестуванні PCMark 10 SSD 2600 досяг на 44% кращого результату і на 43% кращої пропускної здатності в порівнянні з конкурентоспроможними TLC SSD, що допомагає продемонструвати чудовий користувацький досвід, що забезпечується SSD 2600.



SSD Micron 2600 NVMe тепер постачається OEM-виробникам по всьому світу у формфакторах 22×30 мм, 22×42 мм і 22×80 мм з місткістю від 512 ГБ до 2 ТБ. Різноманітність менших формфакторів, варіантів місткості та одностороння конструкція підходять для кишенькових пристроїв, ультратонких ноутбуків і робочих станцій. Наприклад, компактний формфактор 2 ТБ, 22×30 мм, є надмалим і має високу місткість для використання в конструкціях з обмеженим простором, таких як портативні ігрові пристрої.

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