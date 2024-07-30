Micron 9550 - новий NVMe SSD для центрів обробки даних

30 июля 2024 г., 14:35

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Компанія Micron Technology оголосила про випуск SSD Micron 9550 NVMe - за заявою виробника, найшвидшого у світі твердотілого накопичувача для центрів оброблення даних і лідера галузі за продуктивністю та енергоефективністю при роботі з AI. Зазначається, модель Micron 9550 демонструє глибокий досвід та інновації компанії Micron, об'єднуючи власний контролер, NAND, DRAM і вбудоване ПЗ в один продукт світового класу.



Заявлено, твердотілий накопичувач Micron 9550 забезпечує найкращу у своєму класі продуктивність: 14,0 ГБ/с при послідовному читанні та 10,0 ГБ/с при послідовному записі, що на 67% вище, ніж в аналогічних SSD конкурентів, і забезпечує найкращу в галузі продуктивність для таких вимогливих робочих навантажень, як штучний інтелект. Крім того, швидкість випадкового читання 3300 KIOPS на 35% вища, а швидкість випадкового запису 400 KIOPS на 33% вища, ніж у пропозицій, що конкурують.



Робочі навантаження, пов'язані зі штучним інтелектом, вимагають високопродуктивних рішень для зберігання даних. Швидкості послідовного та довільного читання і запису SSD 9550 дають змогу підвищити продуктивність для завдань AI. Наприклад, великі мовні моделі (LLM) вимагають високої швидкості послідовного читання, а графові нейронні мережі (GNN) - високої швидкості довільного читання. Твердотілий накопичувач Micron 9550 перевершує конкурентні пропозиції в критично важливих робочих навантаженнях AI: швидкість завершення робочих навантажень збільшується на 33%, а швидкість агрегування ознак при навчанні GNN за допомогою Big Accelerator Memory (BaM) - на 60%. SSD Micron 9550 також забезпечує до 34% вищу пропускну здатність для NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage.



«Твердотілий накопичувач Micron 9550 являє собою гігантський стрибок уперед для систем зберігання даних у центрах обробки даних, забезпечуючи приголомшливі 3,3 мільйона IOPS і споживаючи водночас на 43% менше енергії, як порівняти з аналогічними SSD, у таких робочих навантаженнях AI, як навчання GNN і LLM», - сказав Альваро Толедо (Alvaro Toledo), віцепрезидент і директор зі зберігання даних у центрах обробки даних Micron. «Ця безпрецедентна продуктивність у поєднанні з винятковою енергоефективністю встановлює новий стандарт для рішень для зберігання даних зі штучним інтелектом і демонструє незмінне прагнення Micron очолити революцію в галузі штучного інтелекту».



«Підвищення ефективності та продуктивності центрів обробки даних для робочих навантажень AI є ключовим фактором для зниження витрат і забезпечення надійної роботи підприємств в усьому світі», - сказав Роб Девіс (Rob Davis), віцепрезидент з технологій зберігання даних у NVIDIA. «Завдяки інтеграції технологій NVIDIA, SSD Micron 9550 може забезпечити потужне зберігання даних для AI».



«Інновації в технологіях зберігання даних - це критично важливий аспект живлення робочих навантажень, чутливих до затримок, таких як AI та критично важливі корпоративні додатки», - сказав Рагху Намбіар (Raghu Nambiar), корпоративний віцепрезидент з екосистем та рішень для центрів обробки даних в AMD. «Наша тісна співпраця з Micron і партнерами по екосистемі забезпечить використання всіх можливостей нових твердотілих накопичувачів 9550 у серверах на базі AMD EPYC».



«Intel рада, що Micron вийшла на ринок PCIe Gen 5 із твердотілим накопичувачем Micron 9550 NVMe. Цей SSD PCIe Gen 5 добре поєднується з процесорними платформами Intel PCIe Gen 5, зокрема з процесорами Intel 4-го покоління Xeon, 5-го покоління Xeon і Intel Xeon 6», - говорить Дебендра Дас Шарма (Debendra Das Sharma), старший науковий співробітник і головний архітектор вводу-виводу Intel. «Micron - цінний партнер Intel по екосистемі, що має довгу історію надання добре інтегрованих рішень PCIe з платформами на базі Intel, включно з підтримкою рішень з Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC), а також робочих навантажень AI на базі прискорювачів Intel Gaudi AI».



Твердотілі накопичувачі Micron 9550 вирізняються найкращою в галузі енергоефективністю для підтримки різних робочих навантажень ШІ, включно з:



- Навчання GNN з BaM: зниження середньої потужності SSD до 43% і зниження загального енергоспоживання системи до 29%.



- NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage: до 81% менше енергії SSD на 1 ТБ передачі даних.



- MLPerf: до 35% менше енергії SSD і до 13% менше споживаної системою енергії.



- Тонке налаштування навчання Llama LLM за допомогою Microsoft DeepSpeed: до 21% менше енергії, споживаної SSD.



Твердотілі накопичувачі 9550 мають вертикально інтегровану архітектуру з використанням технологій, розроблених компанією Micron, що забезпечує гнучкість вибору дизайну та розширені можливості безпеки. У накопичувачі реалізована підтримка NVMe 2.0 та OCP 2.0, а також телеметричні функції OCP 2.5 для розширеного моніторингу продуктивності та стану, що спрощує розгортання та керування центрами обробки даних у великих масштабах. SSD 9550 розроблені з упором на наскрізну безпеку: вони оснащені функціями диска, що самошифрується (SED), відповідають протоколам безпеки та моделям даних (SPDM 1.2), забезпечують надійне шифрування даних та інші ключові функції безпеки. Для клієнтів, які потребують більш високих стандартів безпеки, також доступні опції FIPS 140-3 Level 2 і TAA.



Твердотілі накопичувачі 9550 доступні в обсягах від 3,2 до 30,72 ТБ та у формфакторах U.2, E1.S та E3.S. Вони забезпечують широке портфоліо пропозицій для підвищення продуктивності, гнучкості та масштабованості сучасних серверних конструкцій на базі PCIe Gen 5. та систем зберігання даних для центрів обробки даних, що відповідає наростальним вимогам штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень та багатьох інших робочих навантажень.

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