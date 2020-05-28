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Micro Focus унифицирует инженерию производительности в больших масштабах

28 мая 2020 г., 10:25
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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus в Украине, сообщила о том, что этот вендор анонсировал выход новых продуктов.

Согласно опубликованному два года назад докладу аналитической фирмы Gardner, организации, применяющие инженерию производительности для разработки приложений, к 2021 году превзойдут конкурентов как по удовлетворённости клиентов, так и по показателям бизнеса.

Демонстрируя приверженность этому прогрессивному подходу, сменяющему традиционное тестирование быстродействия, Micro Focus представила линейку LoadRunner, унифицированный комплект решений для инженерии производительности в масштабах предприятия.

«Опираясь на наши наработки в тестировании производительности, семейство LoadRunner позволяет нашим клиентам улучшать производительность на ранних этапах жизненного цикла (ПО) и на всем пути к конечному пользователю», – сказал Раффи Маргалиот (Raffi Margaliot), старший вице-президент Micro Focus по управлению доставкой приложений. – Неотъемлемой частью этой стратегии также стали оптимизация архитектуры и улучшение пользовательского опыта, для обеспечения более эффективной совместной работы и гибкости наших решений LoadRunner».

Семейство Micro Focus LoadRunner позволяет клиентам:
    • Внедрять превентивную стратегию смягчения рисков производительности, включающую тестирование на всех уровнях и рассчитанную на различные навыки разработчиков, тестировщиков, инженеров производительности и контролёров качества.
    • Без проблем совместно и повторно использовать скрипты, сценарии и генераторы нагрузок благодаря новой открытой архитектуре, стирающей барьеры между пользователями, командами и инструментами.
    • Централизованно оптимизировать производительность, манипулируя результатами всего комплекса тестов, представляемых визуально и в реальном времени.
    • Использовать в работе поддержку свыше 50 прикладных протоколов и более 52 скриптовых технологий, интеграцию с открытыми средствами непрерывной разработки/развёртывания и визуализации данных (Grafana и InfluxDB).
    • Передавать лицензии между продуктами и быстро расширять/сокращать их использование, основываясь на сезонных или конкретных потребностях.

LoadRunner расширяет имеющуюся поддержку инструментария APM новым партнёрством с AppDynamics. Корреляция данных между этими инструментами позволяет получить более детальные результаты, улучшить совместную работу и централизованно архивировать исторические данные для анализа тенденций, автоматического сопоставления и проверки соглашений об уровне услуг (SLA) для многих наборов данных.

Линейка решений Micro Focus для комплексной инженерии производительности включает в себя LoadRunner Professional, LoadRunner Enterprise, LoadRunner Cloud, а также предлагаемое бесплатно (для не более 50 виртуальных пользователей) LoadRunner Developer.


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