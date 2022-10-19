19 октября 2022 г., 12:25

The Wall Street Journal посилаючись на внутрішні документи компанії Meta стверджує, що метавсесвіт Цукерберга поки що зазнає невдач.

Початкова мета була 500 тис. активних користувачів Horizon Worlds до 2023 року;

Нещодавно цифру знизили до 280 тис., але наразі їх менше ніж 200 тис.;

Багато хто не повертається у HW вже після першого місяця;

Лише 9% створених світів у HW відвідували понад 50 користувачів;

Власні світи у HW створюють менш як 1% всіх користувачів;

Найприбутковіший світ приніс 10 тис. дол., а донати його авторові становили 470 дол.;

Користувачам важко шукати цікаві світи та інших людей;

Згідно зі статистикою, чоловіків у HW удвічі більше, ніж жінок;

Понад 50% VR-гарнітур Quest не використовуються вже через 6 місяців;

Самі співробітники Meta сперечаються про стратегію HW і мало ним користуються.

Метавсесвіт Цукерберга поки зазнає невдач

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