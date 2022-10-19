The Wall Street Journal посилаючись на внутрішні документи компанії Meta стверджує, що метавсесвіт Цукерберга поки що зазнає невдач.
- Початкова мета була 500 тис. активних користувачів Horizon Worlds до 2023 року;
- Нещодавно цифру знизили до 280 тис., але наразі їх менше ніж 200 тис.;
- Багато хто не повертається у HW вже після першого місяця;
- Лише 9% створених світів у HW відвідували понад 50 користувачів;
- Власні світи у HW створюють менш як 1% всіх користувачів;
- Найприбутковіший світ приніс 10 тис. дол., а донати його авторові становили 470 дол.;
- Користувачам важко шукати цікаві світи та інших людей;
- Згідно зі статистикою, чоловіків у HW удвічі більше, ніж жінок;
- Понад 50% VR-гарнітур Quest не використовуються вже через 6 місяців;
- Самі співробітники Meta сперечаються про стратегію HW і мало ним користуються.
Метавсесвіт Цукерберга поки зазнає невдач
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