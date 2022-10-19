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Sergey Petrenko

Метавсесвіт Цукерберга поки зазнає невдач

19 октября 2022 г., 12:25

The Wall Street Journal посилаючись на внутрішні документи компанії Meta стверджує, що метавсесвіт Цукерберга поки що зазнає невдач.

  • Початкова мета була 500 тис. активних користувачів Horizon Worlds до 2023 року;
  • Нещодавно цифру знизили до 280 тис., але наразі їх менше ніж 200 тис.;
  • Багато хто не повертається у HW вже після першого місяця;
  • Лише 9% створених світів у HW відвідували понад 50 користувачів;
  • Власні світи у HW створюють менш як 1% всіх користувачів;
  • Найприбутковіший світ приніс 10 тис. дол., а донати його авторові становили 470 дол.;
  • Користувачам важко шукати цікаві світи та інших людей;
  • Згідно зі статистикою, чоловіків у HW удвічі більше, ніж жінок;
  • Понад 50% VR-гарнітур Quest не використовуються вже через 6 місяців;
  • Самі співробітники Meta сперечаються про стратегію HW і мало ним користуються.

Метавсесвіт Цукерберга поки зазнає невдач

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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