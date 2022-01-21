Метавселенная в коровнике или о радикальных подходах

21 января 2022 г., 18:00

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Я часто слышу от многих CEO и владельцев бизнесов, что эти ваши технологии и цифровые трансформации не применимы в реальном секторе.

Действительно, если подходить к задаче в лоб и не менять процесс производства, разработки или сам продукт, то эффект от внедрения новых технологий будет незначительным. Ведь наибольшая ценность disruptive technologies или data driven-подходов именно в пересмотре и радикальной трансформации сути продукта или процессов производства и доставки до потребителя.

Но, даже если производственный процесс не меняется веками, а все усилия по увеличению производительности или сокращению цикла встречают «немой» взгляд и непонимание участников процесса - есть выход!

Пример тому совсем недавняя история. Турецкий фермер Izzet Koçak применил радикально новый подход в животноводстве - он обеспечил каждую корову персональными очками виртуальной реальности.

Теперь коровы турецкого фермера пасутся на виртуальном солнечном лугу и получают эстетическое удовольствие не нарушая при этом производственный процесс. И результат не заставил себя долго ждать - удалось добиться увеличения надоев на 25%!

Предвижу, многие CFO сейчас начнут задавать вопросы - а какой NPV и ROI проекта, а не целесообразней за те же инвестиции нарастить стадо на 25% и т.д.

Все это, безусловно, нужно считать и не бросаться в цифровую трансформацию, просто следуя модным трендам. Но если даже такой, казалось бы, незыблемый процесс можно пересмотреть и улучшить благодаря новым технологиям, то, согласитесь, в других отраслях можно достичь на порядок большего эффекта при правильном подходе.

Безопасной всем пятницы, и не бойтесь менять подходы!

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