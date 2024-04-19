Meta випускає ранні версії АІ-моделі Llama 3

19 апреля 2024 г., 11:25

0

Tweet

Як пише Reuters, компанія Meta Platforms у четвер випустила ранні версії великої мовної моделі Llama 3 і генератора зображень, який оновлює картинки в режимі реального часу, поки користувачі вводять підказки.



Meta намагається наздогнати лідера ринку генеративного АІ - компанію OpenAI.



Нові моделі будуть інтегровані у віртуального асистента Meta AI, якого компанія позиціонує як найдосконалішого зі своїх безкоштовних аналогів. Асистент отримає більш помітне впровадження в додатках Meta для Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger, а також новий окремий веб-сайт.



Гігант соціальних мереж оснастила Llama 3 новими можливостями, вона може обробляти зображення, а також текст, хоча поки що буде виводити тільки текст. Про це повідомив в інтерв'ю директор по продуктах Meta Кріс Кокс (Chris Cox), додавши, що в наступних версіях з'являться більш просунуті міркування. Наприклад, можливість створювати довші багатокрокові плани. Версії, заплановані до випуску в найближчі місяці, також будуть здатні до "мультимодальності", тобто вони зможуть генерувати як текст, так і зображення, повідомляє Meta в блозі.



Meta також оголосила про нове партнерство з Alphabet, щоб включати результати пошуку в режимі реального часу у відповіді асистента, доповнюючи існуючу угоду з Bing від Microsoft.



Компанія Meta випускає такі моделі, як Llama 3, для безкоштовного комерційного використання розробниками, щоб наздогнати відстаючих, оскільки успіх потужної безкоштовної опції може перешкодити планам конкурентів заробляти на їхніх власних технологіях. Ця стратегія також викликала занепокоєння з приводу безпеки з боку критиків, які побоюються, що недобросовісні розробники можуть використати цю модель.



Марк Цукерберг сказав, що найбільша версія Llama 3 наразі навчається на 400 мільярдах параметрів і вже набрала 85 MMLU (Massive Multitask Language Understanding). Дві менші версії, які зараз впроваджуються, мають 8 мільярдів параметрів і 70 мільярдів параметрів, і остання набрала близько 82 MMLU, - сказав він.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365