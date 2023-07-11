Meta Threads вже має 100 млн користувачів, трафік Twitter падає

11 июля 2023 г., 10:35

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Як пише CNBC, трафік користувачів у Twitter сповільнився після запуску платформи Threads від Meta.

«За вихідні кількість підписників Threads досягла 100 мільйонів. Це здебільшого органічний попит, і ми ще навіть не ввімкнули багато рекламних акцій. Не можу повірити, що минуло лише 5 днів!» заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) у своєму дописі в понеділок.

Twitter, схоже, зазнав удару. Метью Прінс (Matthew Prince), генеральний директор Cloudflare, опублікував у неділю в Twitter скріншот, на якому видно, що трафік на платформі «падає».

За даними Similarweb, компанії, що спеціалізується на веб-аналітиці, веб-трафік Twitter впав на 5% за перші два повних дні, коли Threads був доступний у порівнянні з попереднім тижнем. Компанія заявила, що веб-трафік Twitter знизився на 11% порівняно з тими ж днями у 2022 році.

Стрімкому зростанню Threads сприяє той факт, що мережа прив’язаний до існуючої соціальної мережі - Instagram. Користувачі можуть реєструватися за допомогою своїх облікових записів в Instagram і зберігати частину своїх підписників, коли інші реєструються в додатку.

Threads досягнув 100-мільйонного рубежу навіть швидше, ніж генеративний чат-бот ChatGPT від OpenAI, який за два місяці перевищив позначку в 100 мільйонів щомісячних користувачів.

Додатку ще є куди рости, оскільки він ще не запущений офіційно в Європі, де, за словами Моссері, все ще існують певні регуляторні складнощі, на які потрібно зважати. Якщо Threads вдасться зберегти свою базу користувачів, він може зміцнити свої позиції як реальний конкурент Twitter, який повідомив про майже 238 мільйонів монетизованих щоденних активних користувачів у своєму останньому квартальному звіті про прибутки як публічної компанії минулого літа.

Власник Twitter Ілон Маск, схоже, вже виявив певне занепокоєння щодо Threads, оскільки його давній адвокат Алекс Спіро (Alex Spiro) написав листа до Meta, звинувативши компанію в «незаконному привласненні» комерційної таємниці.

Хоча Threads - не перша спроба кинути виклик Twitter, інші зростаючі конкуренти, такі як Mastodon, Bluesky, Truth Social і T2, на даний момент залишаються відносно невеликими.

Mastodon має близько 7,7 мільйона користувачів, хоча менше 2 мільйонів з них активно користуються сервісом, згідно з щоденними підрахунками користувачів, які він надає.

Bluesky, новий сервіс, який підтримує співзасновник Twitter Джек Дорсі, зареєстрував 265 000 користувачів з моменту запуску бета-версії за запрошеннями в лютому, і, за словами представника компанії, підтримує список очікування, який налічує ще близько 2 мільйонів користувачів.

Маск відреагував на появу Threads, висміюючи його і погрожуючи подати на Meta до суду, стверджуючи, що гігант соціальних мереж використав його комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію для створення додатку. Таку заяву, кажуть юристи, буде важко довести.

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