Meta розробила власний спеціалізований чіп для транскодування відео

22 мая 2023 г., 17:35

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Компанія Meta анонсувала Meta Scalable Video Processor (MSVP) – спеціалізований процесор обробки відео власної розробки. Потреба в такому рішенні пояснюється тим, що щонайменше 50% свого часу користувачі Facebook займаються переглядом відео. А оскільки клієнтські пристрої, що підключаються до соціальної мережі, охоплюють широкий спектр платформ, включаючи смарт-ТВ, смартфони та ПК, для перегляду на них відео доводиться транскодувати під різні необхідні рівні якості, дозволу та бітрейти. Ситуація ускладнюється у разі відеотрансляцій, де необхідно забезпечити мінімальні затримки. Для виконання цих завдань і призначена нова платформа MSVP.



За словами Мета, продовжується робота над покращенням якості відео за допомогою MSVP з використанням методів попередньої обробки, таких як інтелектуальне шумопридушення та покращення зображення, а також методів постобробки, таких як видалення артефактів та надвисока роздільна здатність.



Зазначається, що у перспективі MSVP дозволить підтримувати ще більше найважливіших варіантів використання та потреб Meta, включаючи короткі відеоролики, що забезпечить ефективне доставлення генеративного AI, AR/VR та іншого контенту метавсесвіту.

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