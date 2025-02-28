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Sergey Petrenko

Meta планує інвестувати 200 млрд дол. у ЦОД для AI

28 февраля 2025 г., 17:45
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Компанія Meta веде переговори про будівництво нового кампусу дата-центрів для штучного інтелекту, який за розмірами перевершить усі попередні проєкти компанії. За оцінками, вартість кампусу може перевищити 200 млрд дол. – це у 20 разів більше, ніж дата-центр у Луїзіані, про який Закерберг говорив минулого місяця.

Масштаби вражають: планована потужність 5-7 гігават (для порівняння, весь хмарний бізнес Microsoft Azure на кінець 2023 року мав близько 5 ГВт). При цьому OpenAI планує придбати 8 ГВт потужності для свого проєкту Stargate до 2030 року. Для довідки – повна потужність усіх енергоблоків найбільшої в Європі Запорізької АЕС (яка наразі не працює через окупацію російськими військами) становить 6 ГВт.

Серед можливих локацій для нового дата-центру Meta розглядаються Луїзіана, Вайомінг і Техас. Керівники компанії вже відвідали потенційні майданчики цього місяця.

Попри появу дешевих AI-рішень на кшталт DeepSeek, які ставлять під сумнів необхідність таких величезних інвестицій, Meta продовжує нарощувати витрати на інфраструктуру AI. Компанія вже оголосила про плани збільшити капітальні витрати до 60-65 млрд дол. цього року, що на 70% більше, ніж минулого. А Закерберг говорить про «сотні мільярдів доларів» інвестицій в AI-інфраструктуру «в довгостроковій перспективі».

Однак усередині компанії є невизначеність щодо реальних потреб у чіпах для AI. Як зауважив глава Instagram Адам Моссері в записці для співробітників: «Нам може знадобитися значно більше або значно менше потужностей, ніж ми думали». Але Закерберг раніше заявляв, що «вважає за краще ризикувати, будуючи потужності заздалегідь, а не надто пізно, з огляду на тривалі терміни запуску нових інфраструктурних проєктів».

Meta планує інвестувати 200 млрд дол. у ЦОД для AI

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