Meta нишком скорочує персонал

22 сентября 2022 г., 19:55

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Meta планує скоротити витрати на 10% і для цього вже вдається до негласних скорочень персоналу – проводяться реорганізації відділів та напрямків, а люди, які залучені в них, отримують обмежений час на пошуки нової позиції всередині компанії.

Хоча формально це не скорочення, але такий «внутрішнє наймання», коли співробітнику не пропонують змінити напрямок на конкретний, а ставлять його перед необхідністю самому знайти собі нову роботу, сам по собі пригнічує людину і з великою ймовірністю призводить до звільнення – або людина не може знайти пропозицію, що відповідає очікуванням, або вона вважає за краще знайти роботу за межами компанії.

До речі, кажуть, що таку саму тактику зараз застосовують і в Google. Втім, чому тут дивуватися – я ще влітку, коли Google «на пару тижнів» призупинив наймання, писав, що його можна і не відновити без особливої помпи. Зараз співробітникам, які «вивільняються» в результаті реорганізацій, пропонується знайти собі нову роботу за 60 днів (або 90, якщо йдеться про співробітників Area 120, стартап-інкубатора всередині компанії).

Звичайно, останні кілька років були відвертим бумом і місцями надування міхура – ну ось тепер все це місцями здувається. Нічого нового не відбувається – просто вперше інтернет-компанії досягли такого розміру, що спроби скоротитися на 10-20% – це тисячі, а то й десятки тисяч людей. Причому таких компаній, як мінімум, кілька.

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