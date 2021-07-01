Mesh-системы TP-Link Deco X60 и Deco X20 представлены в Украине

1 июля 2021 г., 14:25

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Компания TP-Link объявила о выходе на украинский рынок Deco X60 и Deco X20 — Mesh-систем с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6. Данные решения призваны обеспечить значительный радиус действия Wi-Fi сигнала и помочь создать стабильную беспроводную сеть без мертвых зон даже в просторных помещениях.

Новые Mesh-системы TP-Link выполнены в едином дизайне, оснащены гигабитными портами, имеют возможность подключения до 150 устройств, поддерживают повышенную мощность Wi-Fi сигнала, а также поддерживают технологии Beamforming, BSS Color, OFDMA и MU-MIMO. Обе модели можно настроить через фирменное приложение Deco для ОС Android и iOS, а пакет безопасности HomeCare защитит Mesh-системы от вредоносного ПО и вирусов. Имеется и функция родительского контроля: объединив устройства детей в специальные профили, можно установить временные лимиты на использование интернета и запретить доступ к сайтам, которые содержат нежелательный контент.

Deco X60 — это более дорогая модель с общей скоростью до 3000 Мбит/c (574 Мбит/c на диапазоне 2,4 ГГц и 2402 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц). Она поставляется в виде комплекте из двух модулей. Сообщается, что благодаря передаче данных по шести потокам пропускной способности X60 будет вполне достаточно для самых ресурсоемких задач. Двухмодульный комплект позволяет получить качественный сигнал беспроводной сети на площади до 460 квадратных метров.

Рекомендованная розничная цена комплекта Deco X60 из двух модулей составляет 9999 грн.

Mesh-система Deco X20 стоит дешевле и общая скорость соединения у нее меньше — до 1800 Мбит/c (574 Mбит/c на частоте 2,4 ГГц и 1201 Мбит/c на частоте 5 ГГц). X20 также будет поставляться в виде комплекта из двух модулей, однако у этой модели данные передаются по четырем потокам — чуть медленней, чем у X60. Двухмодульный комплект поможет создать Wi-Fi покрытие на площади до 370 квадратных метров.

Рекомендованная розничная цена комплекта из двух модулей Deco X20 составляет 7499 грн.

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