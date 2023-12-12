Мережа зв’язку Київстару зазнала потужної хакерської атаки

12 декабря 2023 г., 13:02

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Як офіційно повідомила компанія "Київстар" вранці 12 грудня мережа оператора стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого стали недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет.

"Для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі Київстару, оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, яі наразі працюють в офісі компанії", йдеться у заяві космпаії.

Станом на цей момент (13-00) відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

Фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів.

"Всі і все, що може бути задіяне для відновлення, робиться. Всі будуть працювати 24 години на добу, доки звʼязок не відновиться. Як ви всі розумієте, нас хотіли зламати періодично 2 роки і ніяк не могли поламати. На жаль, сьогодні вперше це вдалося", підкреслив Михайло Нестор, Chief Product Officer Київстар.

Київстар заявив, що обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння.

Збій у мережі «Київстару» може вплинути, a як повідомляють, вже впливає на роботу банкоматів та POS-терміналів, які працюють на мобільних картках. Крім того, охоронні компанії використовують мобільний інтернет в роботі систем охоронної сигналізації.

Нагадаємо, що «Київстар» має більше 24 мільйонів абонентів, та підтримує найбільшу мережу звʼязку в Україні.

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