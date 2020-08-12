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Мембранные схемы сэкономят до 90% места на чипах

12 августа 2020 г., 12:35
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Мембранные схемы сэкономят до 90% места на чипах

Электронные фильтры, позволяющие избирательно усиливать или подавлять определённые входные сигналы, являются важными функциональными компонентами сотовых телефонов и других беспроводных устройств. О существенном прогрессе в миниатюризации таких фильтров рассказала в журнале Advanced Functional Materials группа из Университета в Урбана-Шампань (штат Иллинойс) под руководством профессора электротехники Сюлин Ли (Xiuling).

В своей лаборатории эта команда использовала специальный процесс травления и литографии для переноса схемы фильтра на очень тонкие мембраны. В этой схеме все конденсаторы и элементы индуктивности соединяются с землей или сигнальными линиями в одной плоскости.

После завершения изготовления, по словам исследователей, многослойную мембрану, самостоятельно сворачивающуюся в тонкую трубку, можно поместить в чип, где она займёт на порядок меньше места, чем фильтры прежнего образца.

Проверка характеристик свернутых компонентов показала, что фильтры новой конструкции пригодны для приложений в диапазоне частот 1-10 гигагерц. Команда считает, что вполне реально достижение и мегагерцевого диапазона, если использовать плоские катушки большой мощности, которые были созданы в прошлых исследованиях.

«Наш способ монолитной интеграции катушек индуктивности и конденсаторов может вывести интеграцию пассивных электронных схем на совершенно новый уровень», — сказала профессор Ли. По её утверждению, практически нет ограничений сложности или конфигурации схем, которые могут быть изготовлены по этой технологии, с одним набором масок.


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