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MediaTek показала 5G-платформу для смартфонов среднего уровня

27 декабря 2019 г., 9:35

MediaTek представила 5G-платформу для смартфонов среднего уровня

Компания MediaTek вслед за ноябрьской презентацией своего первого 5G-чипсета Dimensity 1000 представила в Пекине решение для смартфонов среднего уровня.
 
Особые детали Dimensity 800 пока не сообщались с отсылкой на CES 2020, где должна состояться развернутая презентация.
 
Стало известно, в основе нового 5G-чипсета четыре ядра Cortex-A77 с частотой 2,6 ГГц, а также четыре Cortex-A55 (2,2 ГГц) - обещается прирост в 20% по сравнению с предыдущей платформой ARM. В качестве графического ускорителя используется Mali-G77 MP9, а встроенный модем это анонсированный ранее Helio M70, обеспечивающий пиковые 4,7 Гб/с на загрузке, и 2,5 Гб/с на отдаче данных ( поддержка сетей SA и NSA, а также NR 2).
 

Анонсы первых смартфонов на MediaTek Dimensity 800 ожидаются на CES 2020, а также в Барселоне, на рынке они вероятнее всего появятся лишь во второй половине 2020 года.


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