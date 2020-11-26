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Материальные затраты на iPhone 12 по результатам разборки оценены в $373

26 ноября 2020 г., 10:15
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Материальные затраты на iPhone 12 по результатам разборки оценены в $373

Существует мнение, особенно в лагере сторонников Android, что компания Apple устанавливает неоправданно завышенную цену на свои смартфоны. Впрочем, те кто стоял в очередях за iPhone 12, были совсем не против доплатить, если не за функциональность, то за качество, надёжность или, хотя бы, имидж.

В опубликованном на днях Fomalhaut Techno Solutions отчёте о разборке Apple iPhone 12 специалисты этой японской фирмы постарались подсчитать «материальную стоимость» всех, используемых в нём компонентов.

Наиболее дорогими элементами конструкции нового флагмана Apple, согласно их анализу, были: панель OLED — $70; чип Bionic A14 — $40; память SK Hynix DRAM — $12,8 за модуль; флэш-память Samsung Electronics — $19,2; Sony CMOS — $7,4 — $7,9.

С учётом остальных комплектующих общая себестоимость iPhone 12 по подсчётам Fomalhaut составляет примерно $373.

Контраст с розничной ценой iPhone 12, которая начинается от $799, велик. Однако, нужно понимать, что Fomalhaut не учитывает норму отбраковки, которая повышает материальные затраты. За рамками анализа остались и заложенные в цену конечного продукта расходы Apple на исследования и разработку, на рекламу и маркетинг, а также инвестиции в производственную цепочку.

От партии к партии точная цифра материальных затрат может меняться из-за того, что Apple применяет одни и те ж компоненты от разных поставщиков. Например, в ходе разборки, ранее выполненной лабораторией iFixit, в iPhone 12 помимо процессора A14, спроектированного Apple и изготовленного TSMC, была найдена LPDDR4 SDRAM производства Micron, чипы флэш-памяти NAND от Samsung и трансивер LTE/5G от Qualcomm.

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