Marvell Technology поглощает Inphi за 10 млрд долл.

29 октября 2020 г., 16:34

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Компании Marvell Technology, один из лидеров в области полупроводниковых систем для инфраструктуры, и Inphi, крупнейший разработчик решений для передачи данных, сегодня объявили о подписании финального соглашения, в рамках которого последняя будет приобретена за наличные и акции.



По условиям соглашения, Marvell предложит 66 долл. наличными и 2,323 акций объединенной компании за каждую акцию Inphi. Сделка оценивается в 10 млрд долл.



В результате сделки акционеры Marvell получат примерно 83% в объединенной компании, а на долю нынешних владельцев Inphi придется около 17%.



В контексте объявленной сделки Marvell намерена провести реорганизацию, чтобы объединенная компания, с капитализацией более 40 млрд долл, базировалась в Соединенных Штатах.



Inphi, основанная в 2000 г. разрабатывает и производит полупроводниковые решения для высокоскоростной передачи данных по оптическим каналам связи. В числе разработок компании, например, платформа Inphi COLOR, которая обеспечивает пропускную способность до 4 ТБ/с по одному оптическому волокну, возможность горячего подключения к любому коммутатору или маршрутизатору сетей 100G.



Портфель высокоскоростных электрооптических решений Inphi позволяет создавать коммутационную структуру для облачных центров обработки данных, а также проводных и беспроводных операторских сетей. Сочетание этих решений с набором продуктов Marvell для хранения данных, сетей, процессоров и средств безопасности позволит объединенной компании стать лидером в области сквозных технологий в инфраструктурных проектах.



Как утверждается, эта взаимодополняющая сделка расширяет адресный рынок Marvell до 23 млрд долл. и укрепляет клиентскую базу и ускоряет лидерство компании в гипермасштабируемых облачных центрах обработки данных и беспроводной инфраструктуре 5G.



Сегодняшнее развитие машинного обучения в купе с другими рабочими нагрузками заставляют заказчиков активнее переходить на программно-определяемые центры обработки данных с новой вычислительной парадигмой. Эта тенденция стимулирует гиперподключенность в центре обработки данных, делая оптико-электронные межсоединения основой облачной архитектуры. Кроме того, потребность в пропускной способности между центрами обработки данных продолжает расти с поразительной скоростью. В сочетании со стремительным ростом интернет-трафика и развертыванием новых сверхбыстрых беспроводных сетей 5G востребованность решений Inphi для высокоскоростной передачи данных будет только возрастать.

«Поглощение Inphi укрепит лидерство Marvell в облачном сегменте и расширит наши позиции в области 5G в течение следующего десятилетия, - заявил Мэтт Мерфи, президент и генеральный директор Marvell. - Технологии Inphi лежат в основе сетей облачных центров обработки данных, их лидерство продолжает укрепляться за счет инновационных продуктов компании. В том числе оптических модулей межсоединений для центров обработки данных 400G, в которых используются уникальные технологии кремниевой фотоники и DSP. Мы считаем, что растущее присутствие Inphi среди заказчиков облачных услуг также откроет дополнительные возможности для продуктов Marvell DPU и ASIC».

После закрытия сделки, которое прогнозируется на второй квартал 2021 г., Форд Тамер (Ford Tamer), президент и главный исполнительный директор Inphi, войдет в совет директоров Marvell.

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