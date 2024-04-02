Маркетплейс AltStore буде пропонувати iOS-додатки за підтримки Patreon

2 апреля 2024 г., 17:35

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AltStore, альтернативний магазин додатків готується скористатися перевагами Законом ЄС про цифрові ринки, щоб запустити оновлену версію свого маркету.

Щоб відповідати новому європейському законодавству, Apple впроваджує API та фреймворки, які дозволяють розробникам розповсюджувати додатки незалежно від App Store. AltStore поспішив скористатися цією можливістю.

Замість того, щоб покладатися лише на рекламу, платні завантаження чи внутрішні покупки для монетизації, AltStore дозволить розробникам використовувати власну інтеграцію з Patreon, щоб продавати свої додатки безпосередньо споживачам.

Зазначається, що унікальна бізнес-модель для монетизації додатків AltStore у чомусь схожа на підписку на додатки від Apple, але не передбачає традиційних комісійних від 15% до 30% від продажів, які наразі бере технологічний гігант. Згідно з правилами Apple DMA, альтернативні магазини додатків можуть платити 0,50 євро за кожне перше щорічне встановлення понад 1 мільйон додатків на рік.

AltStore виглядає дуже схожим на сучасний магазин додатків, з такими категоріями, як "Ігри", "Стиль життя" та "Утиліти", а також кнопками для завантаження безкоштовних додатків, як в App Store від Apple. Однак користувацький інтерфейс дещо відрізняється, оскільки Apple вимагає від розробників вставляти додатковий екран підтвердження після того, як користувач натискає кнопку встановити додаток. Цей екран попереджає споживачів про те, що оновленнями та покупками буде керувати AltStore, а не Apple.

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