Майбутні розробники оптимістичні щодо перспектив співіснування з AI

22 января 2024 г., 17:35

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Технології штучного інтелекту дедалі більше проникають в різні сфери економіки, що викликає певне занепокоєння щодо їх впливу на ринок праці. В дослідженні McKinsey зазначають, що ChatGPT, може щорічно додавати світовому ВВП 2,6-4,4 трлн дол., а у МВФ вважають, що AI може вплинути на 40% робочих місць у світовому масштабі, та на 60% – у розвинених країнах.

Проте молодь не бачить конкурента у ШІ, хоча і не виключає в подальшому його глобального впливу на наше життя. Згідно з опитуванням, проведеним серед 1142 учасників програми «Марафон ІТ-технологій 2023» від ЕРАМ University, переважна більшість (95%) студентів технічних спеціальностей вважає ШІ помічником. 85% використовують його у роботі чи навчанні. Найчастіше – для роботи з текстами (75%), аналітикою (71%) та зображеннями (50%). Втім майже половина студентів стикалася з «галюцинаціями» ШІ, через які він видавав хибні відповіді.

Майбутні розробники також не бачать у ШІ свого конкурента. 70% респондентів впевнені, що розумні алгоритми не зможуть замінити їх в майбутньому і позбавити роботи.

Технологія ШІ допомагає оптимізувати роботу та прискорити виконання рутинних завдань. З урахуванням наявних особливостей, принаймні найближчим часом ШІ не замінить фахівців. Проте ті, хто використовує ШІ для роботи, замінять тих, хто цього не робить.

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