Магнитооптика придет на смену HDD?

13 марта 2020 г., 15:03

+11

голос Tweet

Материалы, известные под общим термином «перовскиты» уже используются в солнечных батареях, где быстро становятся реальной альтернативой кремниевым солнечным элементам. Однако диапазон перспективных приложений перовскитов неуклонно расширяется.

Последней новостью с этого фронта стало использование перовскитов физиками из Швейцарской Политехнической школы в Лозанне (EPFL) для быстрого и обратимого изменения полярности магнитного бита оптическим способом – под воздействием видимого света.

«Нам было известно, что свет можно использовать для перезаписи магнитных спинов, но до сих пор для этого требовалось охладить оборудование до – 180 градусов Цельсия, – пишет Ласло Форро (László Forró), один из авторов статьи об этой работе в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA). – Главной проблемой было заставить эту технологию работать при комнатной температуре».

Для этого швейцарские исследователи разместили тонкую плёнку галоидного перовскитного материала поверх ферромагнетика – оксидного перовскита. Полученная таким образом гетероструктура представляет новый класс светопоглощающих материалов. Сами авторы рассказывают об этом в статье так: «Мы использовали сэндвич из материала с высокой светочувствительностью (йодид метиламмония/свинца, MAPbI3) и ферромагнетика (манганит лантана/стронция, LSMO). Освещение MAPbI3 направляет носители заряда в LSMO (процесс, называемый фотолегированием) и уменьшает его намагниченность».

Ласло Форро и его коллеги по EPFL Балинт Нафради (Bálint Náfrádi) и Эндре Хорват (Endre Horváth) утверждают, что магнитооптические накопители на основе их метода будут компактнее, быстрее и дешевле сегодняшних HDD и смогут стать жизнеспособной альтернативой гибридной технологии термомагнитной записи и магнитного считывания (HAMR).

В настоящее время они ведут поиск инвесторов, которые поддержали бы заявку на патент, и промышленных партнеров для создания концептуального образца нового устройства.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации