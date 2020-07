Магнитный процесс, который может привести к более энергоэффективной памяти в компьютерах

8 июля 2020 г., 18:05

0

Tweet

Исследователи из Университета Содружества Вирджинии (VCU) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сделали важный шаг вперед, который может привести к повышению энергоэффективности компонентов магнитной памяти для компьютеров и других устройств.

Магниты широко используются для памяти компьютера, потому что их полярность «вверх» или «вниз» - магнитное состояние - можно «перевернуть» для записи или кодирования данных и хранения информации. Магнитная память энергонезависима, поэтому информация может храниться на устройствах без обновления. Однако магнитная память также требует много энергии.

Магнитное состояние, называемое скирмионом, которое ориентировано не «вверх» и не «вниз», а в форме прецессирующего магнитного момента, предлагает решение. Управление состоянием скирмиона позволяет гораздо более эффективно и надежно хранить данные для обычных компьютеров и беспроводных интеллектуальных устройств.

«Наш вывод демонстрирует возможность управления состояниями скирмионов с помощью электрических полей, что в конечном итоге может привести к созданию более компактных, энергоэффективных наномагнитных устройств», - сказал д-р Дритиман Бхаттачарья (Dhritiman Bhattacharya), ведущий автор статьи «Creation and annihilation of non-volatile fixed magnetic skyrmions using voltage control of magnetic anisotropy» («Создание и уничтожение энергонезависимых фиксированных магнитных скирмионов с использованием контроля напряжения магнитной анизотропии»). Статья опубликована 29 июня в журнале Nature Electronics.

«Открытие, изложенное в статье, является ступенькой к окончательному развитию коммерчески жизнеспособной магнитной памяти на основе этой парадигмы», - отметил проф. Джаясимха Атуласимха (Jayasimha Atulasimha).

В 2016 и 2018 годах исследователи из VCU показали, что использование промежуточного состояния скирмиона для обеспечения точных магнитных переходов между состоянием «вверх» и «вниз» может уменьшить ошибки при записи информации в память, делая устройства более устойчивыми к дефектам материала и тепловым шумам. Они имеют патент на эту идею. Новый эксперимент с проверкой концепции, представленный в Nature Electronics, является первым шагом к созданию такого устройства.

Скирмионы на изготовленном устройстве, видимые с помощью магнитно-силового микроскопа

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации