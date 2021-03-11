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Sergey Petrenko

Любознательные приложения

11 марта 2021 г., 11:05

Если вас серьезно беспокоит вопрос безопасности вашей персональной информации, которую вы доверяете различным приложениям на смартфоне, то вот вам результаты исследования более чем сотни популярных приложений на iOS, которые собирают и делятся вашей информацией.

Самое щедрое приложение – Instagram, который делится примерно 79% собираемой информации. Правда, скорее всего, на этот показатель серьезно влияет передача данных в Facebook. Хотя это же одна компания и одна рекламная платформа. Youtube делится 42% информации – опять же вопрос, не считали ли в этом числе передачу информации в Google Ads, например.

Самые безопасные приложения – они могут собирать, но никому не передают информацию, – это Signal, Clubhouse, Netflix, Skype, Telegram и т.д. Несложно заметить, что в основном это приложения с монетизацией по подписке или вообще без монетизации. В отношении последних уместно осторожное «пока».

Любознательные приложения

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