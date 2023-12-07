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Looking Glass Go - складаний голографічний дисплей, який поміщається в кишені

7 декабря 2023 г., 12:35
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Looking Glass Go - складаний голографічний дисплей, який поміщається в кишені

Стартап Looking Glass, що займається створенням 3D-дисплеїв, представив свій найдоступніший і портативний екран Looking Glass Go вартістю $300. Нагадаємо, що 2021 року компанія представила 7,9-дюймовий настільний монітор за $349.

Із шестидюймовим екраном, який, як стверджує компанія, у 10 разів тонший за попередні дисплеї Looking Glass, це перший досить маленький дисплей, щоб поміститися в кишені. Щоправда, для цього доведеться під'єднати живлення по USB-C або додатковий зовнішній USB-C акумулятор, оскільки у нього немає власного вбудованого акумулятора. Крім того, це перший пристрій із вбудованим Wi-Fi, а також Bluetooth для "приймання голограм із хмари".

Шестидюймовий екран повинен мати значно вищу щільність пікселів, ніж його 7,9-дюймовий попередник: 1440×2560 (491 ppi) проти 1536×2048 (325 ppi). Однак, як стверджує Looking Glass, кути огляду в 58 градусів за 100 різних ракурсів такі ж, як і в 7,9-дюймової моделі.

Варто мати на увазі, що 3D-дисплеї Looking Glass базуються на технології автостереоскопії, тому ефект об'ємності виникає лише в межах певної зони.

Looking Glass стверджує, що пристрій виготовлено зі сталі, скла та ABS-пластику, важить 235 г, має товщину 1,9 см, висоту 16 см і ширину 8 см. На бічній стороні розташовані кнопки "вперед", "назад" і "пауза" для слайд-шоу, а також 3,5-мм аудіороз'єм. Динамік відсутній.

Наразі новий проєкт стартапу розміщено на Kickstarter. Заявлено, що при ранньому внесенні суми $199 готовий пристрій буде поставлено в червні 2024 р.

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