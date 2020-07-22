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Logitech в минувшем квартале показала уверенный рост, заработав 792 млн. долл.

22 июля 2020 г., 10:25

Logitech в минувшем квартале показала уверенный рост, заработав 792 млн. долл.

Компания Logitech опубликовала отчет по итогам работы в первом квартале 2021 финансового года.

Выручка производителя периферийных устройств за отчетный период увеличилась на 23% в годовом сопоставлении и достигла 792 млн долл. Операционная прибыль за год выросла на 76% – до 83 млн долл. (по GAAP).

Хорошие квартальные показатели позволили Logitech скорректировать прогноз на год. Если раньше ожидался рост выручки менее чем на 10%, то сейчас – на 10-13% с учетом изменения курса валют. Прогноз операционной прибыли за год повышен с 380-400 млн долл. до 410-425 млн долл.


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