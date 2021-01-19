Logitech нарастила квартальную выручку на 85% до 1,67 млрд долл.

19 января 2021 г., 12:36

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Компания Logitech представила итоги третьего квартала своего 2021 финансового года, который завершился 31 декабря 2020 г.

Пандемия и условия карантина, вынудившие миллионы людей самоизолироваться и перейти на режив удаленной работы и учебы, заметно стимулировали продажи продукции Logitech.



Сообщается, что доход в годовом сравнении вырос на 85% до 1,67 млрд долл. А чистая прибыль практически утроилась -117,5 до 382,5 млн долл.



Самый активный рост наблюдался по направлению аксессуаров для планшетов — 342% до 138,1 млн долл.



Продажи веб-камер увеличились по итогам квартала на 309% до 131,7 млн долл.



Сбыт игровой периферии достиг 436,4 млн долл., показав рост на 78%.



Выручка от продаж мышек и клавиатур выросла соответственно на 38% и 40% - 213,6 и 218,3 млн долл.



Лишь два сегмента продемонстрировали спад. Продажи решений для умного дома снизились на 33% до 10,6 млн долл., а портативных колонок - на 22% до 72,6 млн долл.

В результате Logitech пересмотрела прогнозы по итогам всего 2021 финансового года и намерена нарастить продажи 57-60% с показателем операционной прибыли на уровне 1,05 млрд долл., тогда как ранее ожидалось - 35-40% и 700-725 млн долл.



Также стоит отметить, что акции компании с середины марта активно растут и капитализация Logitech уже достигла 16,24 млрд долл.

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