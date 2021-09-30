Logitech MX Keys Mini – новая минималистичная беспроводная клавиатура

30 сентября 2021 г., 14:22

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Представленные компанией клавиатуры Logitech MX Keys Mini и MX Keys Mini for Mac нацелены на творческих личностей. Особенностью MX Keys Mini является сочетание функциональности устройств стандартного размера серии MX Keys с минималистичным дизайном и поддержкой беспроводного соединения, что позволяет использовать решение на любом рабочем пространстве, будь то большой дизайнерский стол в студии или компактное рабочее место дома.



"Наш новый уменьшенный форм-фактор – это результат обратной связи и запросов творческого сообщества о создании уменьшенной версии наших популярных моделей MX Keys", – сказал Анатолий Полянкер, руководитель направления MX Master Series для творчества и продуктивности компании Logitech. "MX Keys Mini позволяет вернуть контроль над рабочим пространством, предоставляя больше возможностей для воплощения идей, где бы вы ни были, и обеспечивает вам продуктивность и комфорт в течение многих часов".



MX Keys Mini оснащена Perfect Stroke, немеханической технологией набора текста от Logitech. Уменьшенный форм-фактор выравнивает плечи и позволяет расположить мышь ближе к клавиатуре, чтобы руки меньше тянулись к ней, что способствует улучшению осанки и эргономики. Сферическое углубление на клавишах позволяет разместить все кнопки, команды и горячие клавиши под рукой, не загромождая пространство лишними кнопками, которые на самом деле не нужны. Повышенная устойчивость клавиш снижает уровень шума и улучшает отклик, а тактильные ориентиры для правильного расположения рук позволяют легко ориентироваться наощупь и не отвлекаться от работы. В MX Keys Mini доступны три новые функции, призванные улучшить работу при использовании Logitech Options: клавиша диктовки (функция, предоставляемая Windows и macOS, доступна в некоторых странах), клавиша отключения/включения микрофона и клавиша эмодзи.



Новинка поддерживает быструю зарядку через USB-C, подключает до трех беспроводных устройств с помощью Bluetooth Low Energy и совместима с Windows, Chrome, Linux и Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth и USB-приемником Logi Bolt. MX Keys Mini for Mac оптимизирован для macOS, iOS и iPadOS.



Клавиатураа MX Keys Mini доступна в трех цветовых исполнениях – розовом, светло-сером и графитовом, поэтому сочетается с мышками серии Master.



Отмечается, что часть пластиковых деталей MX Keys Mini изготовлена из переработанного после потребления пластика (PCR) – 30% для графитовой версии и 12% для светло-серого и розового цветов. Заявлено, что к концу 2021 года половина текущей линейки мышей и клавиатур Personal Workspace компании Logitech будет в той или иной степени включать пластик PCR, а в новых продуктах будет использоваться пластик PCR, где это возможно.

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