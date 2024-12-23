Lockheed Martin додасть IBM Granite до свого набору АІ-інструментів наступного покоління

23 декабря 2024 г., 17:44

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У рамках нової співпраці високопродуктивні великі мовні моделі (LLM) Granite від IBM будуть інтегровані в інструменти AI Factory компанії Lockheed Martin.

Доступ до цього інструменту отримають доступ понад 10 000 розробників та інженерів Lockheed Martin.

Зазначається, що середовище AI Factory від Lockheed Martin прискорює впровадження ідей з місяців до тижнів, безперешкодно інтегруючи найкращі комерційні практики, створюючи наскрізні конвеєри розробки та впроваджуючи суворе управління даними для підвищення ефективності та оптимізації ресурсів. При цьому інструментарій IBM Granite LLM ще більше розширить можливості працівників Lockheed Martin.

«Щоб мати найкращі можливості AI, доступні для наших клієнтів, ми продовжуємо інвестувати та впроваджувати інновації в галузі AI в нашому портфоліо, - заявив д-р Стівен Х. Вокер (Steven H. Walker), віце-президент і головний технічний директор Lockheed Martin. - Критично важливим елементом стратегії є інтеграція найкращих можливостей, доступних у комерційному світі, з нашими вже продемонстрованими та впровадженими провідними в галузі продуктами та технологіями АІ».

«Співпраця, подібна до нашої, побудована на основі відповідальності та відкритих інновацій, має вирішальне значення для формування майбутнього, в якому АІ зробить значний внесок в оборону, не ставлячи під загрозу безпеку, можливості, боєготовність і суспільні цінності», зазначила Ванесса Хант (Vanessa Hunt), генеральний менеджер IBM по технологіям на федеральному ринку США. .

Підкреслюється, Lockheed Martin узгоджує свої ініціативи в галузі АІ з п'ятьма принципами етики АІ Міністерства оборони США - відповідальністю, справедливістю, можливістю відстеження, надійністю і керованістю - гарантуючи, що всі проєкти відповідають цим основним принципам. Щоб сприяти глибокому розумінню етики AI в корпорації, Lockheed Martin розробила і впровадила спеціальну внутрішню навчальну програму з етики AI, щоб дати співробітникам розуміння можливостей і обмежень штучного інтелекту

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