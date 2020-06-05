LiveU представила видеостример LU800 с поддержкой 5G

5 июня 2020 г., 14:35

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Анонсированный компанией LiveU видеостример для производства и передачи в прямой эфир новостей и спортивных событий LU800 поддерживает потоковую передачу видео по 5G сетям.

Среди возможностей новинки отмечается поддержка передачи до четырех полностью синхронизированных видеоканалов со сверхвысоким разрешением, используя широкие возможности IP бондинга (до 14 сетевых подключений). LU800 также способен обеспечить высочайшее качество видео (до 4К60p, HDR 10-bit) для передачи яркости изображения, а также 16 каналов звука для высококачественного производства контента.

В LU800 реализована поддержка до 8 модемов сетей 5-го поколения с двумя SIM-картами и высокоэффективными внутренними антеннами, что позволяет задействовать все возможности 5G.

Видеопотоки с нескольких камер в одном устройстве (мультикам-продакшен) полностью управляются через платформу LiveU Central и автоматически попадают в LiveU Matrix (платформа для управления и дистрибуции видеоконтента по IP-сетям).

Самуэль Вассерман, генеральный директор LiveU, заявил: «Сети 5G сыграют значительную роль в live-продакшене и доставке контента при постепенном возвращении прямых спортивных трансляций. Технология 5G-бондинга, которая реализована в LU800, повышает устойчивость качества видео на стадионах и других спортивных площадках за счет использования преимуществ увеличенной пропускной способности, меньшей задержи и большей скорости, которые обеспечивают 5G сети».

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