Литва та Естонія передадуть Україні енергообладнання для відновлення електростанцій

5 апреля 2024 г., 10:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з Міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом. Ключова тема розмови - допомога українському енергосектору.



«У порівнянні з минулим роком ворог змінив тактику, і нинішні атаки мають для нас значно складніші наслідки. Дуже серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація, ворог системно атакує підстанції, а також об'єкти гідрогенерації», - розповів Герман Галущенко.



Дайнюс Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи.



Сторони домовилися, що незабаром Литву відвідає група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів. Під час візиту українські фахівці відвідають низку литовських енергетичних об’єктів для верифікації обладнання, яке згодом буде передано українському енергетичному сектору. Зокрема, йдеться про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаку ворога значний обсяг саме теплової генерації.



«Ми дякуємо Литві за цю підтримку. Ваша допомога має дуже важливе значення для нас. Ми вже отримали від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн», - підкреслив Герман Галущенко.



Водночас Дайнюс Крейвіс зазначив, що Литва розглядає можливість передачі ще одного потужного автотрансформатора.



У той же день прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у межах візиту до Естонії зустрівся з представниками Рійгікогу (Парламенту) на чолі зі Спікером Лаурі Хуссаром.



Прем’єр-міністр України подякував за готовність допомогти з енергетичним обладнанням. У цьому контексті учасники зустрічі торкнулися актуальних потреб, адже росія продовжує енергетичний терор.



«Цінуємо долучення Естонії до чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів, а також підтримку санкційних пакетів проти агресора. Тісно співпрацюємо над тим, щоб конфіскувати російські активи на користь України», — відзначив Денис Шмигаль.

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