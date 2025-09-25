Литва продовжує допомагати Україні - передає понад 200 трансформаторів

25 сентября 2025 г., 10:25

Міненерго повідомило, що литовська державна компанія AB Energijos skirstymo operatorius, яка є оператором розподільчих мереж країни, передасть Україні чергову партію обладнання для потреб енергетичного сектору. Відповідні домовленості укладені за координації Міністерства енергетики України та Міністерства енергетики Литовської Республіки.

Згідно з угодою дарування, Україна отримає понад 200 силових трансформаторів різної потужності. Транспортування обладнання буде здійснено через механізм гуманітарної допомоги та цивільного захисту, який фінансується та координується Європейською комісією (ECHO). Отримання гуманітарної допомоги очікується до початку опалювального сезону.

«Дякуємо Литві за цю надзвичайну підтримку. Трансформатори критично необхідні нам для оперативного відновлення розподільчих електромереж, які постраждали від російських атак, а також для забезпечення стабільного електропостачання споживачів в умовах воєнного часу. Підтримка партнерів має важливе значення для нас, зокрема в умовах підготовки до нового опалювального сезону», – зазначила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Для швидкого реагування на удари ворога та проведення оперативних ремонтів необхідно мати достатні запаси резервного обладнання. З цією метою Міненерго ініціювало створення Національного стратегічного резерву силових трансформаторів, для формування якого залучається зокрема і допомога міжнародних партнерів.

З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала з Литви 324 гуманітарні вантажі енергетичного обладнання загальною вагою 5 247 тонн.

