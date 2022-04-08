Литовських розробників NordVPN оцінили у 1,6 мільярда доларів

Як повідомяє Reuters, компанія Nord Security, яка стоїть розробляє сервіс NordVPN, заявила в четвер, що залучила 100 мільйонів доларів у своєму першому раунді зовнішніх інвестицій.
Раунд було проведено компаніями Novator Ventures, Burda Principal Investments і General Catalyst.
Після цього за оцінками експертів ринкова вартість Nord Security складає 1,6 мільярда доларів. Що зробило компанію другим технологічним єдинорогом у Литві. Друга компанія — це Vinted, маркетплейс для second-hand одягу.
Зазначається, що віртуальні приватні мережі (VPN), такі як NordVPN, допомагають забезпечувати конфіденційність в Інтернеті шляхом шифрування даних і камуфлюють місце знаходження користувача.
Заснована у Вільнюсі в 2012 році Томом Окманом (Tom Okman) і Еймантасом Сабаляускасом (Eimantas Sabaliauskas). У штаті компанії зараз майже 1700 співробітників.
Nord Security планує використати нові кошти на розширення команди, а також інвестувати в дослідження та розширити портфеля продуктів.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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