Литовських розробників NordVPN оцінили у 1,6 мільярда доларів

8 апреля 2022 г., 12:05

Як повідомяє Reuters, компанія Nord Security, яка стоїть розробляє сервіс NordVPN, заявила в четвер, що залучила 100 мільйонів доларів у своєму першому раунді зовнішніх інвестицій.



Раунд було проведено компаніями Novator Ventures, Burda Principal Investments і General Catalyst.



Після цього за оцінками експертів ринкова вартість Nord Security складає 1,6 мільярда доларів. Що зробило компанію другим технологічним єдинорогом у Литві. Друга компанія — це Vinted, маркетплейс для second-hand одягу.



Зазначається, що віртуальні приватні мережі (VPN), такі як NordVPN, допомагають забезпечувати конфіденційність в Інтернеті шляхом шифрування даних і камуфлюють місце знаходження користувача.



Заснована у Вільнюсі в 2012 році Томом Окманом (Tom Okman) і Еймантасом Сабаляускасом (Eimantas Sabaliauskas). У штаті компанії зараз майже 1700 співробітників.



Nord Security планує використати нові кошти на розширення команди, а також інвестувати в дослідження та розширити портфеля продуктів.

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