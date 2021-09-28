Литий-углеродная батарея позволит полностью зарядить электроскутер за 90 секунд

28 сентября 2021 г., 11:15

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Малый запас хода часто считают основным препятствием для внедрения электромобилей, но если бы аккумулятор можно было перезарядить за то же время, которое требуется для дозаправки обычного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, большая часть этой проблемы стала бы неактуальной.



Чтобы воплотить эту идею в жизнь, компания Mahle Powertrain, ранее в этом году выпустившая дешёвый мотор для электромобилей, не использующий магнитов, объединила усилия с производителем аккумуляторов, Allotrope Energy. Их решением стала дешёвая литий-углеродная батарея небольшой мощности, ориентированная на электромопеды.



В её конструкции, которую неделю назад на британской выставке Cenex Low Carbon Vehicle Show представил Майк Бассетт (Mike Bassett), руководитель отдела исследований Mahle Powertrain, типичный для литий-ионных аккумуляторов высокопроизводительный анод скомбинирован с углеродным катодом из суперконденсаторов и органическим электролитом.



Такое сочетание, по словам Бассетта, обеспечивает огромную плотность мощности и скоростную зарядку, характерные для суперконденсаторов в сочетании с превосходной удельной энергоёмкостью литиевых батарей.



Помимо сверхбыстрой зарядки (до 20 кВт), преимуществом литий-углеродных элементов является отсутствие в них редкоземельных металлов и, как следствие, полная утилизуемость. Также заявлено, что они не подвержены риску неконтролируемого нагрева, который может приводить к разрушению аккумулятора и пожару.



Согласно анализу, проведенному на модели службы доставки фаст-фуда с радиусом действия 25 км (15 миль), использование обычной батареи ёмкостью 500 Втч потребовало бы в середине смены тратить на подзарядку каждого электрического мопеда до 30 минут. Команда Mahle утверждает, что их новый аккумуляторный блок позволит уменьшить это время простоя всего до 90 секунд.



«Резкий рост использование мопедов с бензиновым двигателем для городских перевозок, таких как еда на вынос, усугубил проблемы с качеством воздуха в наших городах, – говорит Бассетт. – ”Обезуглеродить“ такие доставки до сих пор было трудно без поддержания запаса дорогих сменных батарей или перехода на более крупный и тяжелый электромобиль с повышенным энергопотреблением».

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