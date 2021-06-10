LinkedIn делает ставку на удаленные мероприятия, инвестируя в Hopin

10 июня 2021 г., 9:15

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В марте генеральный директор Microsoft Сатья Наделла описал будущее гибридной работы. Теперь подразделение его компании - LinkedIn - делает ставку на то, что люди продолжат собираться онлайн даже после открытия офисов.



Компания Hopin, занимающаяся технологиями виртуальных конференций, которая в марте была оценена в 5,65 млрд долл. в рамках раунда финансирования в 400 млн долл., на днях добавила в список своих инвесторов и LinkedIn. Как сообщает CNBC, объем вложений составил около 50 млн долл.



«Виртуальные мероприятия никуда не денутся», - говорится в заявлении вице-президента LinkedIn по развитию бизнеса Скотта Робертса (Scott Roberts). «Мы понимаем, что наши клиенты используют множество платформ, поэтому мы хотим упростить для них расширение охвата их прямых трансляций на LinkedIn».



Генеральный директор Hopin Джонни Буфархат (Johnny Boufarhat) заявил, что компании будут сотрудничать таким образом, чтобы предоставить пользователям обоих сервисов "immersive experiences". LinkedIn, насчитывающий 756 миллионов участников, практически повсеместно используется в бизнес-среде позволит сервису Hopin получить широкий охват.



Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф в интервью CNBC отметил, что ожидает, что от 50% до 60% сотрудников будут продолжать работать из дома. В октябре Наделла заявил сотрудникам Microsoft, что компания обеспечит более гибкий график работы. В мартовском сообщении LinkedIn, озаглавленном «Парадокс гибридной работы», Сатья Наделла отметил, что сотрудники хотят иметь возможность работать удаленно, но при этом получить больше возможностей для личного взаимодействия. «Гибридная работа представляет собой самый большой сдвиг в том, как мы работаем для нашего поколения», - написал он - «И для этого потребуется новая операционная модель, охватывающая людей, места и процессы».



Хопин оказался в нужном месте в нужное время, когда разразилась пандемия. Компания была создана всего два года назад в Лондоне, и в прошлом году она быстро начала привлекать пользователей, поскольку обычные конференции были отменены, а организаторы искали быстрое решение для перехода на виртуальную среду.



Программное обеспечение Hopin позволяет организаторам конференций имитировать физические события с помощью инструментов для виртуальных переговоров и специальных панелей. Недавно компания приобрела сервис потокового видео StreamYard и разработчика мобильных приложений Topi, а в феврале запустила собственное мобильное приложение.



Стартап также пополнил свои запасы, собрав 40 млн долл. в июне прошлого года и 125 млн долл. в ноябре, прежде чем он получил 400 млн долл. в начале этого года. Его штат вырос с шести человек в начале 2020 года до 550 сотрудников сегодня. По данным компании, более 95 тыс организаций сейчас используют ее программное обеспечение, и миллионы людей посещают виртуальные мероприятия каждый месяц.



Наиболее заметные инвестиции ком LinkedIn пании были сделаны в 2014 году, за два года до того, как ее приобрела Microsoft. Именно тогда разработчики программного обеспечения с открытым исходным кодом Apache Kafka вышли из LinkedIn, создав компанию под названием Confluent. LinkedIn инвестировал в нее около 500 тыс долл. Согласно проспекту, поданному на прошлой неделе, Confluent станет публичной компанией с годовым доходом более 300 млн долл. и оценкой, которая в прошлом году составила 4,5 млрд долл.

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