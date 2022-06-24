lifecell відновив роботу майже 92% базових станцій по всій Україні

24 июня 2022 г., 14:35

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Мобільний оператор lifecell продовжує працювати над відновленням зв’язку в зонах бойових дій та розширенням покриття в західній частині України.



Наразі 91,7% обладнання мережі lifecell працює по всій Україні. Основні проблеми, з якими після початку повномасштабної війни стикається оператор – це відсутність електропостачання, зруйнована інфраструктура, неможливість оперувати мережею в окупованих регіонах й дістатися в зону бойових дій, щоб полагодити обладнання. Попри всі перешкоди команда оператора робить все можливе, щоб абоненти lifecell по всій країні під час війни могли залишатися на зв’язку зі своїми рідними та близькими.



Після звільнення Київської області команда мобільної мережі lifecell відновила покриття на 98% як порівняти з покриттям до повномасштабного вторгнення в Україну. Частина з населених пунктів отримала зв'язок завдяки використанню сучасних телекомунікаційних рішень: Starlink та Vega Comarcom. В Чернігівській області робота мережі відновлена на 99% як порівняти з довоєнним періодом 2022 року. У деокупованій Сумській області працює 100% обладнання, що забезпечує зв'язок оператора.



У Харківській області, яку війська агресора продовжують обстрілювати, працює 80,7% базових станцій оператора. На тимчасово окупованих територіях Луганської області зв'язок оператора наразі втрачено, у Донецькій працює 43% базових станцій. В Миколаївській області працюють 94% всіх базових станцій.



Від початку війни здійснено понад 30 тисяч виїздів ремонтних бригад для відновлення роботи базових станцій в різних регіонах країни.



Приблизний збиток оператора від зруйнованих базових станцій становить понад 1 млрд грн.



На окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей російські загарбники вимикають український мобільний зв’язок. Тому наразі покриття lifecell є лише в Енергодарі, Дніпрорудному, Великій Білозірці, Кам'янці-Дніпровській, Великій Знам’янці й точково в прилеглих селах.



У західному регіоні, а саме Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській й Чернівецькій областях, куди переїхало багато абонентів з різних регіонів України, за чотири місяці війни lifecell не тільки розширив ємність на 496 базових станціях, а й побудував 34 нових, щоб забезпечити зростаючий попит абонентів на якісний зв'язок.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист