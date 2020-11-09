lifecell в III квартале 2020 г. впервые вышла на чистую прибыль

9 ноября 2020 г., 13:49

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По сообщению оператора мобильной связи lifecell за третий квартал 2020 года его доход вырос на 14,2% на годовой основе до 1 745,5 млн грн (по сравнению с 1 528,6 млн грн в третьем квартале 2019 года). При этом показатель EBITDA увеличился на 12,3% до 909,8 млн грн (по сравнению с 810,5 млн грн во третьем квартале 2019 г). В результате маржа EBITDA составила 52,1% в третьем квартале 2020 года (во третьем квартале 2019 г этот показатель составил 53,0%).

В третьем квартале 2020 г активная 3-месячная абонентская база lifecell увеличилась на 13% на годовой основе до 7,8 млн абонентов (аналогичный показатель составил 6,9 млн в третьем квартале 2019 года) и на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом (7,6 млн во втором квартале 2020 года).

Активная 3-месячная база пользователей скоростного мобильного Интернета на базе 4.5G на конец третьего квартала 2020 года выросла на 51% на годовой основе и составляла 60% от всех пользователей дата-услуг. Соответственно среднее использование дата-трафика выросло на 59% на годовой основе.

Активный 3-месячный ARPU в третьем квартале 2020 г вырос на 2,1% на годовой основе и составил 76,3 грн по сравнению с прошлогодним показателем 74,7 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос на 20,5% на годовой основе — 180,8 минут (150,1 минуты в третьем квартале 2019 года).



В третьем квартале 2020 года капитальные вложения lifecell увеличились на 57,1% на годовой основе — до 860,6 млн грн по сравнению с 547,7 млн грн в третьем квартале 2019 г. Чистая прибыль lifecell в третьем квартале 2020 г составила 36,8 млн грн по сравнению с 338,3 млн грн чистого убытка во третьем квартале 2019 года. Заявлено, что компания впервые вышла на чистую прибыль.

«В этом квартала мы впервые вышли на чистую прибыль с начала работы компании на украинском рынке в 2005 году. Наша абонентская база продолжает расти, проникновение смартфонов достигло 81%. Несмотря на сложные условия, такие как пандемия, неконкурентная среда на телеком-рынке и обязательства перед государством по оперативному разворачиванию четвертого поколения связи, компании удалось достичь значительных результатов. И я хотел бы заверить вас, что мы будем продолжать инвестировать в Украину и делать все возможное, чтобы обеспечить всех наших абонентов лучшими продуктами и сервисами», — прокомментировал Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell.

В третьем квартале 2020 года компания продолжала расширять портфолио партнерских цифровых услуг. Среди них приложение Busuu для изучения языков на базе искусственного интеллекта, запущенное на цифровой платформе lifecell. Приложение установили 10 млн. раз по всему миру. Оператор также запустил услугу страхования путешествий, которая дает возможность приобрести онлайн-полисы.

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