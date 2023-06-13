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lifecell тестує першу енергонезалежну базову станцію

13 июня 2023 г., 10:35
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, на Одещині тестують першу енергонезалежну базову станцію, яка працюватиме навіть під час блекаутів.

Станцію запустив мобільний оператор lifecell. Її підживлює 7 сонячних батарей. Завдяки цьому тисячі українців на зв’язку, коли немає електрики.

Поки що станція працює в тестовому режимі. Інженери стежать за результатами і наразі задоволені якістю роботи та безперебійним зв’язком.

«Також телекомівці активно готуються до осінньо-зимового періоду вже сьогодні. З 34 тисяч базових станцій понад 90 % забезпечені акумуляторами, близько 10 % — генераторами. Оператори замінюють свинцеві батареї на літієві, щоб за відсутності світла зв’язок зберігався довше», заявив Михайло Федоров.

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