lifecell та Харківський політех навчають студентів роботі з даними

29 октября 2024 г., 14:35

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Компанія lifecell у співпраці з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») запустила навчальний проєкт для студентів, що допоможе їм здобути практичні навички у сфері Data Science. У межах проєкту студенти працюють над реальним завданням – розробкою алгоритму для автоматичної сегментації абонентів lifecell.

До команди входять студенти третього курсу кафедри комп'ютерного моделювання процесів та систем Інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики. Вони працюють під керівництвом ментора від lifecell Олексія Трепова, експерта зі стратегії управління даними департаменту бізнес-аналітики. Для аналізу даних студенти використовують мову програмування Python і бібліотеку Scikit-learn. Вони також набувають досвід у ключових аспектах роботи з даними: збирання та підготовки даних, вибору оптимальної моделі класифікації, навчання та тестування моделі, розрахунку метрик для оцінки якості алгоритму.

Проєкт триватиме до грудня і завершиться захистом фінальної роботи. Заняття проходять у форматі регулярних зустрічей раз на два тижні, на яких команда разом із ментором обговорює прогрес, розв'язує технічні питання і визначає подальші кроки.

Ця ініціатива є частиною стратегічного партнерства lifecell з освітніми установами України, що спрямоване на підготовку кваліфікованих фахівців у галузях інформаційних технологій, аналітики даних і телекомунікацій.

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