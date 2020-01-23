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LG расширит использование сервисов Microsoft Azure в выпускаемых системах

23 января 2020 г., 14:25
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Компания LG Electronics сообщила, что совместно с Microsoft работает над созданием информационно-развлекательных систем для автомобилей и систем управления зданием, а также развивает другие проекты для корпоративных клиентов.

Как было объявлено, LG использует облачные сервисы и решения в области искусственного интеллекта Microsoft Azure, чтобы ускорить цифровую трансформацию в направлениях, которые обеспечивают рост бизнеса в сегменте B2B.

Год назад компания LG объявила о начале сотрудничества с Microsoft с целью укрепления и дальнейшего развития направления беспилотных транспортных средств и автономных информационно-развлекательных систем. LG будет расширять объем новых проектов за рамки автомобильной отрасли, и предлагать соответствующие решения рынку.

Отмечается,что LG планирует развивать внутренние системы управления. Это позволит централизованной программе контроля энергопотребления зданий Building Energy Control (BECON) повысить производительность и эффективность систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) за счет использования технологий Microsoft Azure. Параллельно с внедрением BECON по всему миру при поддержке Microsoft, компания разработает следующую версию BECON с использованием данных от Azure, гибридного облачного сервиса и сервисы на основе искусственного интеллекта.

Как подчеркивается, интеграция с Azure будет способствовать дальнейшему развитию LG в сфере информационно-развлекательных систем для автомобилей. Технологической базой станет высокофункциональное сочетание созданной LG платформы webOS Auto и разработанной Microsoft платформы Connected Vehicle Platform, предназначенной для создания системы умных автомобилей нового поколения. LG интегрирует в следующую версию webOS Auto различные сценарии взаимодействия между человеком и машиной (HMI), в частности в области автомобильных развлекательных систем и сферы контроля эффективности рабочей деятельности.

Также сообщается, что информационно-развлекательные системы LG будут сочетать в себе возможности виртуальных личных помощников на базе технологий LG и Microsoft и аналогичных решений, которые создают сами автопроизводители. Это позволит предложить конечным пользователям новые дополнительные услуги.


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