LG представила монітори лінійки UltraGear 2022

10 июня 2022 г., 16:25

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Компанія LG Electronics повідомила про запуск нової лінійки ігрових моніторів UltraGear (моделі 32GQ950, 32GQ850 та 48GQ900).



Флагманський монітор 32GQ950 оснащений дисплеєм 4K Nano IPS та відрізняється реалістичною передачею кольору завдяки технології Advanced True Wide (ATW) Polarizer, а модель 32GQ850 має дисплей QHD Nano IPS з ATW та частотою оновлення 240 Гц з розгоном до 260 Гц. Також у новій лінійці з'явилася модель 48GQ900 – це перший вихід бренду UltraGear у категорію ігрових OLED-моніторів.



Поряд з оновленим дизайном, монітори LG оснащені найновішим інтерфейсом HDMI 2.1, що дозволяє використовувати такі функції, як змінна частота оновлення (VRR) та підтримка швидких ігор у форматі 4K на ПК та новітніх консолях. Два 32-дюймові монітори оснащені матрицею Nano IPS з часом відгуку 1 мс Gray-to-Gray (GTG), а 48GQ900 — преміальною 48-дюймовою OLED-панеллю LG з відгуком 0,1 мс.



UltraGear 32GQ950 – це ігровий монітор з роздільною здатністю 4K (3840x2160). Це 4К Nano IPS (1 мс) модель з технологією ATW Polarizer, яка покращує можливість панелі зображати живі, точні кольори та глибокі, чорні відтінки при широкому куті огляду. Сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR 1000, 32-дюймовий монітор LG також забезпечує високу пікову яскравість (1000 ніт) та 98-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3. У ньому реалізовано підключення до ПК та консолі за допомогою двох портів HDMI 2.1.



Завдяки найвищій у новій лінійці частоті оновлення (240 Гц з розгоном до 260 Гц) та часу відгуку 1 мс, 32-дюймовий UltraGear 32GQ850 демонструє плавне та швидке зображення відео. Ця модель LG оснащена панеллю QHD (2560x1440) Nano IPS із технологією ATW Polarizer. Монітор 32GQ850 також має сертифікат VESA DisplayHDR 600, відтворює 98% колірного поля DCI-P3 та має тристоронній дизайн без рамок.



У 2022 році з'явиться перший ігровий OLED-монітор LG UltraGear 48GQ900. Цей 48-дюймовий 4K-дисплей забезпечує частоту оновлення 120 Гц (розгін до 138 Гц) та час відгуку 0,1 мс. Нова модель має розроблене LG покриття антивідблиску з низьким рівнем зображення (AGLR). Зазначається, що 48GQ900 поставляється з пультом дистанційного керування, спеціально розробленим для підвищення зручності гри.



Для повноцінного ігрового процесу новітні ігрові монітори LG UltraGear оснащені роз'ємом для навушників. Моделі 2022 також пропонують об'ємне звучання DTS Headphone:X.



Новинки LG UltraGear з'являться у продажу в Японії вже цього місяця, а потім на ключових ринках Північної Америки, Європи та Азії.

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