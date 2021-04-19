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LG представила лазерные проекторы для бизнеса на базе webOS

19 апреля 2021 г., 10:25
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LG представила лазерные проекторы для бизнеса на базе webOS

 

Компания LG Electronics  пополнила линейку проекторов для бизнеса ProBeam двумя новыми моделями.

BU60PST и BF60PST предлагают ряд усовершенствований и функций, которые повышают производительность в офисе или школе.

Как отмечается, проекторы LG премиум-класса идеально подходят для использования в различных целях, включая корпоративные презентации, розничную торговлю, сферу услуг или образования. Представленная в прошлом году серия LG ProBeam предназначена для проекционных решений премиум-класса в профессиональной сфере. Оба новых проектора обеспечивают повышенную яркость и высокое разрешение для четкого и контрастного изображения для просмотра с любого ракурса.

Модель BU60PST позволяет создавать изображение 4K UHD (3840 x 2160) с максимальным размером диагонали 300 дюймов, что примерно в четыре раза превышает разрешение WUXGA (1920 x 1200), предлагаемое многими проекторами для бизнеса, представленными в настоящее время на рынке.

Яркость 6000 люмен по стандарту ANSI и коэффициент контрастности 3 000 000: 1 позволяют получить изображения, которые отлично воспроизводятся как при дневном свете, так и в темноте. Лазерный источник света в обеих моделях ProBeam рассчитан на 20 000 часов, что примерно в четыре раза дольше, чем у проекторов с обычными лампами. Благодаря поддержке HDR10 и BU60PST, и BF60PST могут воспроизводить контент HDR в том виде, в каком он был задуман, с исключительно глубоким черным и насыщенными цветами.

Как и их предшественники (модели BU50NST и BF50NST), представленные решения LG ProBeam оснащены функциями, которые идеально подходят для деловых встреч и конференций. Пользователи могут подключать любой из новых проекторов напрямую через проводное или беспроводное соединение, устраняя необходимость в компьютере. Файлы Microsoft PowerPoint и Excel можно открывать прямо с USB-накопителя благодаря встроенной программе просмотра Office. Совместное использование экрана и зеркальное отображение упрощают проецирование контента с устройств под управлением операционной системы Windows или Android, предоставляя пользователям больше возможностей для отображения своих презентаций.

Устройства работают на базе webOS 4.5.

Габариты новых устройств - 580 x 441 x 273, масса BU60PST — 9,7 кг,у BF60PST — 9,2 кг.

«По мере открытия офисов и школ, мы ожидаем, что после эры Zoom будет расти спрос на обновленные инструменты для презентаций», - сказал Чан Ик-хван, старший вице-президент и глава ИТ-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. «Проекторы LG ProBeam, разработанные специально для бизнеса и образования, представляют собой адаптируемые решения, которые могут способствовать улучшению коммуникаций и повышению производительности».

Новые модели  будут доступны начиная со второго квартала в Северной Америке, а затем на ключевых рынках Европы и Азии.

LG представила лазерные проекторы для бизнеса на базе webOS

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