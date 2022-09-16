LG показала передачу даних 6G на 320 м

16 сентября 2022 г., 14:35

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Компанія LG Electronics (LG) провела успішну демонстрацію передавання та приймання даних за технологією 6G зі швидкістю 1 Тбіт/с за використання несущої частоти від 155 до 175 ГГц. Заявлено, що канал зв'язку працював на дистанції 320 м на відкритому просторі, для порівняння минулого року було досягнуто 100 м.



Експерименти відбулися в лабораторії Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) у Берліні. Таким чином, було показано можливість організації 6G-покриття мікростільниками при розташуванні базових станцій на відстані до 250 метрів, як це відбувається в умовах щільної міської забудови та у приміщеннях.



Зі зростанням несущої зростають і втрати при поширенні радіохвиль. Для розв'язання цієї проблеми LG, Fraunhofer HHI та Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (IAF) спільно розробили підсилювач потужності, здатний збільшити силу передавання, й малошумливий підсилювач приймача, що поліпшує якість вхідного сигналу.



Багатоканальний підсилювач потужності, використаний у демонстрації, має вихідну потужність понад 20 дБм, що на 5 дБм більше, ніж у рішення LG та Fraunhofer HHI & IAF, застосованого в попередньому випробуванні. Також було використано підсилювач приймача з низьким рівнем шуму, який мінімізує генерацію шуму для сигналу, що приймається. Ці нові технології були інтегровані в новітній дизайн модуля LG, який може випускатися у вигляді мікросхеми.



Заявлено, що LG планує оголосити повні результати останніх випробувань зв'язку 6G і представити огляд розвитку технології на сьогодні на майбутньому саміті 6G Grand Summit, що відбудеться 23 вересня в "Науковому парку LG" у Сеулі.



Зазначається, що обговорення стандартизації мереж 6G почнеться приблизно 2025 року, а комерційне впровадження технології заплановано на 2029 рік. Порівняно з бездротовими мережами 5G, 6G забезпечить набагато вищу швидкість передавання даних, меншу затримку і вищу надійність.

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