LG інвестує у рішення для віртуального виробництва та роботизованих камер

30 сентября 2024 г., 16:35

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LG Electronics (LG) оголосила про придбання частки в Mo-Sys Engineering (Mo-Sys), провідному розробнику рішень для віртуального виробництва й роботизованих камер. Зазначено, стратегічні інвестиції та партнерство розширять можливості LG в сегментах технологій віртуального виробництва й телемовлення, що дозволить їй надавати ширшу лінійку комплексних апаратних та програмних рішень.



Раніше віртуальні виробничі студії здебільшого були поширені в кіноіндустрії, але тепер вони набувають популярності серед телерадіокомпаній, а також корпорацій та освітніх установ, які прагнуть створювати власний контент. Використовуючи різноманітні передові технології, як-от великі LED-екрани, камери спостереження, LED-контролери та медіасервери, віртуальні виробничі майданчики відкрили нові можливості для візуального сторітелінгу.



Завдяки своїм передовим технологіям виробництва дисплеїв LG вже закріпилася в цьому сегменті, надаючи свої Micro LED та LED-екрани для студій віртуальної (VR) та розширеної реальності (XR). Через підписане стратегічне партнерство з Mo-Sys компанія зможе пропонувати ще більше рішень для VR-виробництва й XR-студій. У межах угоди обидві компанії зможуть безперешкодно підтримувати клієнтів, які виберуть комбінацію дисплеїв LG та контролерів із продуктами та системами Mo-Sys для створення комплексного XR-рішення.



«Ми раді цьому новому партнерству й унікальній цінності, яку зможемо запропонувати клієнтам, поєднуючи майстерність LG в технологіях дисплеїв із досвідом Mo-Sys у віртуальному виробництві, — зазначив Пек Кі ун, старший віцепрезидент і керівник підрозділу інформаційних дисплеїв компанії LG Business Solutions. — LG продовжуватиме співпрацю з партнерами для зміцнення своїх можливостей як постачальника рішень для B2B та інноваційного досвіду».



Майкл Гайслер, генеральний директор Mo-Sys Engineering, прокоментував: «Ми раді підтримці LG, яка допоможе нам продовжувати інновації в галузі технологій віртуального виробництва нового покоління. Їхні інвестиції дозволять нам посилити наші зусилля у сфері досліджень і розробок, забезпечувати сталий розвиток та створювати більш ефективні рішення для виробництва».

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